UP News : एकेटीयू के कुलपति बने प्रो. जेपी पांडेय, एमएमएमयूटी-बलिया विश्वविद्यालय को भी मिले नए कुलपति

लखनऊ। प्रदेश के सबसे बड़े प्राविधिक विश्वविद्यालय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) में कुलपति को लेकर चल रही चर्चाओं पर गुरुवार को विराम लग गया। वहीं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर (MMMUT Gorakhpur) की नई कुलपति के रूप में अनुपमा कौशिक शर्मा को नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अभी तक इस विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार जेपी सैनी के पास था। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो. नरेंद्र कुमार शुक्ला (Prof. Narendra Kumar Shukla of Allahabad University) को बलिया विश्वविद्यालय (Ballia University) का कुलपति नियुक्त किया गया है।
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राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) ने प्रो. जय प्रकाश पांडेय का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कई दिनों से यह चर्चा थी कि उनके कामकाज को देखते हुए राजभवन उन्हें दोबारा मौका दे सकता है। गुरुवार को जारी आदेश के साथ इस पर औपचारिक मुहर लग गई।