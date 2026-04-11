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11 अप्रैल 2026 का राशिफल : शनिवार से बदल रही है बुध की चाल, मेष और सिंह समेत ये राशियां हो जाएं अलर्ट

11 अप्रैल को बुध देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान लोग व्यावहारिक सोच के बजाय भावनाओं के आधार पर अधिक विचार कर सकते हैं। जहां एक ओर यह बदलाव रचनात्मकता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने में सहायक होगा। वहीं, दूसरी ओर इसके कारण मन में कुछ भ्रम, गलतफहमी और स्पष्टता की कमी भी पैदा हो सकती है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

11 अप्रैल 2026 का राशिफल : 11 अप्रैल  को बुध देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान लोग व्यावहारिक सोच के बजाय भावनाओं के आधार पर अधिक विचार कर सकते हैं। जहां एक ओर यह बदलाव रचनात्मकता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने में सहायक होगा। वहीं, दूसरी ओर इसके कारण मन में कुछ भ्रम, गलतफहमी और स्पष्टता की कमी भी पैदा हो सकती है। इसलिए, इस समय सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं और तर्क के बीच सही संतुलन बनाना बहुत आवश्यक होगा। इस गोचर के दौरान कुछ विशेष राशियों को अपनी बातचीत और फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आईए जानते हैं आचार्य रत्नाकर तिवारी से अपना राशिफल।

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मेष – आज उत्साह और ऊर्जा उच्च रहेगी। कामकाज में नई चुनौतियाँ मिल सकती हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको सफल बनाएगा। आर्थिक मामले में सतर्क रहें।

वृष – परिवार और घर के मामलों में सुखद समय है। दोस्तों से समर्थन मिलेगा। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें—विशेषकर पाचन से जुड़ी समस्याएँ हो सकती हैं।

मिथुन – आज आप नए विचारों और परियोजनाओं में रुचि लेंगे। संचार और बातचीत में सावधानी रखें, किसी विवाद से बचना बेहतर रहेगा।

कर्क – आज भावनाओं में उतार-चढ़ाव रह सकता है। नौकरी या व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सोच-विचार करें। निवेश या खर्च में सतर्क रहें।

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सिंह – आज आपका मनोबल बढ़ेगा। समाजिक और कार्यस्थल पर मान-सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कन्या – आज मेहनत का परिणाम सामने आएगा। किसी पुराने काम में सफलता मिलने की संभावना है। मानसिक शांति बनाए रखें।

तुला – आज रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। यात्रा के योग हैं, लेकिन लंबी यात्रा पर सावधानी रखें। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी।

वृश्चिक – आज अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है।

धनु – आज आपका मनोबल ऊँचा रहेगा। दोस्तों और सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। जोखिम भरे कार्यों में संयम रखें।

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मकर – आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।

कुंभ – आज मन नए विचारों और रचनात्मक कार्यों में लगेगा। परिवार के साथ संवाद बढ़ेगा। स्वास्थ्य में हल्की अनिश्चितता हो सकती है।

मीन – आज आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

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