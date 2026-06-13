‘दिल तो पागल है’ के सीक्वल की उठी मांग! माधुरी-करिश्मा के वायरल वीडियो ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

मुंबई। हिन्दी सिनेमा जगत में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दिल तो पागल है’ के सीक्वल ‘Dil To Pagal Hai 2’ को लेकर मेकर्स द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, सोशल मीडिया पर माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर का एक Behind the Scenes वीडियो वायरल होने के बाद से फैंस इस आइकॉनिक फिल्म के पार्ट 2 की लगातार मांग कर रहे है। माधुरी दीक्षित अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक रियलिटी शो ‘India’s Best Dancer Season 5’ के मंच पर पहुंची थीं, जहां करिश्मा कपूर जज की भूमिका में थी। हांलही में सोनी टीवी द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस Behind the Scenes वीडियो में माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने फिल्म के सुपरहिट गाने ‘ले गई… ले गई’ का हुक स्टेप रीक्रिएट किया।

ब्लैक फ्लोरल साड़ी में माधुरी और ब्लैक आउटफिट में करिश्मा की जोड़ी ने दर्शकों को 1997 के रोमांटिक दौर की याद दिला दी। इस वीडियो के सामने आते ही फैंस ने कमेंट्स की लड़ी लगा दी और ‘यशराज फिल्म्स’ (Yash Raj Films) से इसका सीक्वल बनाने की अपील शुरू कर दी। वहीं अधिकांश फैंस का कहना था कि इस धमाकेदार Reunion में सिर्फ शाहरुख खान यानी ‘राहुल’ की कमी खल रही है।

निष्कर्ष

लगभग तीन दशक बाद भी दोनों अभिनेत्रियों का वही पुराना चार्म और एनर्जी आज भी बरकरार है। हालांकि, यह केवल सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, और बिना किसी Official announcement के इसे फिल्म प्रोजेक्ट नहीं माना जा सकता।