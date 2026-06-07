07 जून 2026 का राशिफल : रविवार को बुध और शुक्र बना रहा शुभ योग, वृषभ,मिथुन और कन्या राशि के जातकों पर बरसेगी देवी लक्ष्मी की कृपा

07 जून 2026 का राशिफल : रविवार 7 जून को सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा और ऐसे में मंगल से दूसरे और शुक्र बुध से द्वादश में सूर्य के होने से उभयचरी योग बनेगा। जबकि मिथुन राशि में बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। जबकि चंद्रमा कल राहु के साथ कुंभ राशि में गोचर करते हुए चतुराई और कूटनीति से लाभ का संयोग बनाएंगे। आज का दिन चंद्रमा में गोचर कर रहा है, जिससे बुद्धि, संवाद और निर्णय क्षमता पर प्रभाव रहेगा। ऐसे में जानते हैं आचार्य रत्नाकर तिवारी से रविवार का दिन मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है?

मेष – आज कार्यों में तेजी आएगी। करियर नए अवसर मिल सकते हैं।आज जीवन साथी से मधुर संबंध बनये रखें ।

वृषभ – आज धन लाभ के संकेत हैं। आज करियर स्थिरता बनी रहेगी। आज खान-पान पर ध्यान दें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

मिथुन – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे। लाल वस्त्र पहनें।

कर्क – आज भावनाओं में संतुलन रखें। धन खर्च बढ़ सकता है। आज परिवार शांति बनाए रखें। आज चावल दान करें।

सिंह – आज प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। करियर प्रमोशन के योग। आज पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। गुड़ डालकर सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या – आज मेहनत का फल मिलेगा। करियर सफलता मिलेगी। आज स्वास्थ्य में थकान महसूस हो सकती है। गणेश जी की पूजा करें।

तुला – आज संतुलन बनाए रखें। धन निवेश से लाभ होगा। आज रिश्तों में सुधार होगा। सूर्य को जल अर्पित करें।

वृश्चिक – आज गुप्त लाभ के योग। आज करियर नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। आज तनाव से बचें। आज काले तिल दान करें।

धनु – आज यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर नई दिशा मिलेगी। आज रिश्तों में नयापन देखने को मिलेगा। आज केले का दान करें।

मकर – आज मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आज धन लाभ होगा। आज परिवार सहयोग मिलेगा। दिन अच्छा से बीतेगा।

कुंभ – आज नए विचार आएंगे। आज करियर सफलता मिलेगी। आज लव लाइफ के तरफ से अच्छे संकेत मिलेंगे।

मीन – आज आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। आज धन लाभ के योग। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: विष्णु जी की पूजा करें।