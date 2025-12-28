28 दिसम्बर 2025 का राशिफल : रविवार को सूर्य देव की बरसेगी कृपा, इन राशियों को होगा बंपर फायदा

Horoscope 28 December 2025 : ज्योतिष गणना के हिसाब से 28 जनवरी 2025, रविवार को ग्रहों की विशेष स्थिति बन रही है। चंद्रमा के मीन राशि में गुरु से दशम भाव में होने और गुरु के चंद्रमा के चतुर्थ भाव में स्थित होने से केंद्र योग बन रहा है। ज्योतिष में इसे अत्यंत शुभ संयोग माना जाता है। यह योग जीवन में मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा दिलाता है। केंद्र योग के प्रभाव से व्यक्ति को करियर में बड़ी सफलता, धन लाभ और जीवन ने नए अवसर प्राप्त होते हैं। दोनों ग्रहों का यह शुभ संयोग मेष, मिथुन और सिंह सहित कई राशियों के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं अपना राशिफल।

मेष – आज आपका आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा और नई शुरुआत के लिए अच्छा समय है। काम में साहसिक कदम उठाएँ लेकिन धैर्य रखना भी ज़रूरी है।

वृषभ – आंतरिक बेचैनी हो सकती है, इसलिए बदलावों को गले लगाएँ। रोज़मर्रा की योजनाओं में लचीलापन रखें। वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें।

मिथुन – आज मन तीव्र विचारों से भरा रहेगा। विचारों को व्यवहार में बदलने का समय है। संचार में स्पष्टता रखें।

कर्क – आज भावनात्मक रूप से दिन थोड़ा तीव्र होगा। निर्णय लेने से पहले अपनी भावनाओं को शांत रखें।

सिंह – आज नेतृत्व कौशल उजागर होंगे और आप अच्छे प्रभाव के साथ आगे बढ़ सकते हैं। संबंधों में संतुलन बनाए रखें।

कन्या – आज काम में अचानक टर्न आ सकता है। योजनाओं को व्यवस्थित करने की कोशिश करें और आलोचना से बचें।

तुला – आज तेज़ फैसले लेने की ऊर्जा मिलेगी,लेकिन पहले सोचें। वित्तीय मामलों में स्पष्टता जरूरी है।

वृश्चिक – आज तनाव भरी लेकिन निर्णायक स्थिति आज आपको शक्ति दे सकती है। समझदारी से काम लें।

धनु – आज उत्साह बढ़ेगा, और आप नई दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आज यात्रा या अध्ययन से लाभ हो सकता है।

मकर – आज धैर्य और अनुशासन आपके दिन को सफल बनाएँगे। परिवार और घर-परिवार से संतुलन बनाएं।

कुम्भ – सामाजिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। लेकिन अपने संसाधनों का ध्यान रखें।

मीन – आज भावनात्मक जागरूकता उच्च रहेगी। आंतरिक शांति बनाए रखें। आत्मचिंतन और ध्यान आपके लिए फायदेमंद रहेगा।