नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 (UGC NET December 2026) के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और फिर 21 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। एनटीए (NTA) के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 (UGC NET December 2026) के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी हो गई है। अभ्यर्थी अब अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट से सिटी सेंटर स्लिप डाउनलोड (City Center Slip Download) कर सकते हैं।

यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

गौरतलब है कि परीक्षा शहर सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है। यह केवल उस शहर के बारे में अग्रिम जानकारी देती है, जहां परीक्षा केंद्र स्थित होगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 (UGC NET December 2026) के लिए एडमिट कार्ड बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को ‘परीक्षा शहर सूचना पर्ची’ (City Center Slip Download) डाउनलोड करने में कठिनाई आती है तो वे एनटीए हेल्पडेस्क से 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं।

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा कब होगी?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) देश भर के केंद्रों पर 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 को कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 परीक्षा आयोजित करेगी।

बता दें कि पिछले दिनों एनटीए ने(NTA) यूजीसी नेट दिसंबर 2026 (UGC NET December 2026) की विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके लिए दो पालियां तय की गई हैं। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी।

एनटीए (NTA) ने 19 नवंबर को सार्वजनिक सूचना जारी कर परीक्षा का पूरा कार्यक्रम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया था। विषयवार परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, 14 दिसंबर को पहली पाली में इतिहास, पाली, प्राकृत, तुलनात्मक साहित्य और लोक प्रशासन की परीक्षा होगी।

एनटीए (NTA) ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से जुड़े नए अपडेट, दिशा-निर्देश और अन्य सूचनाओं के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। एनटीए के अनुसार, यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 (UGC NET December 2026) के लिए कुल 9,75,505 अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क का भुगतान किया है।

बीते दिनों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार का अवसर दिया था। आवेदन में संशोधन के लिए करेक्शन विंडो 2 नवंबर से खोली गई थी। अभ्यर्थियों के पास 4 नवंबर 2026 को रात 11 बजकर 50 मिनट तक अपने आवेदन पत्र में दर्ज विवरण में जरूरी बदलाव का अवसर था। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेजों के आधार पर आवेदन पत्र में सुधार किया था।