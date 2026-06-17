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वरुण धवन की फिल्म ने दुनियाभर में 70 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया

बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की हालिया फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के दूसरे सप्ताह में भी फिल्म..

By Harsh Gautam 
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बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की हालिया फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के दूसरे सप्ताह में भी फिल्म की कमाई की रफ्तार बनी हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने दुनियाभर में 70 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है।  

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फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया है और यह पिता-पुत्र की चर्चित जोड़ी का एक और प्रोजेक्ट है। शुरुआत में फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली थी, जिसके बाद सप्ताह के दिनों में कमाई में थोड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि दूसरे वीकेंड में दर्शकों की अच्छी संख्या के कारण फिल्म ने फिर रफ्तार पकड़ ली।

फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और पारिवारिक मनोरंजन का मिश्रण देखने को मिलता है, जो दर्शकों को पसंद आ रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो फिल्म जल्द ही 100 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर बढ़ सकती है। सिनेमाघरों में परिवारों और युवा दर्शकों की अच्छी मौजूदगी फिल्म के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

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