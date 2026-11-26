लखनऊ । यूपी की राजधानी लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) और चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) आज बड़ी रैली कर रहे हैं। दोनों का मंच पर एक बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया गया। ‘जय भीम’ के नारे लगाए गए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM chief Asaduddin Owaisi) ने रैली में उमड़ी भीड़ के बहाने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जुटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को पैगाम देता है कि अब उनके दिन खत्म होने वाले हैं। ओवैसी ने कहा कि रैली में लोगों की मौजूदगी समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेताओं के लिए भी संदेश है। अब जनता उनकी धोखेबाजी का शिकार नहीं होने वाली है।

हम यूपी को नया प्रदेश बनाएंगे

ओवैसी ने कहा कि हम यूपी को नए प्रदेश बनाएंगे। क्योंकि मोदी जी को कह चुके हैं कि डिग्री का कोई फायदा नहीं। अब यहा इंसाफ होगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगी। अब बुलडोजर से इंसाफ नहीं होगा। बेगुनाह का एनकाउंटर नहीं होने देंगे। हम किसी को चैन से नहीं बैठने देंगे। न हम चैन से बैठेंगे न तुमको बैठने देंगे। हम हर किसी का हक लेकर चलेंगे। मोदी से हमें पता चला कि आप सिर्फ करोड़पति के प्रधानमंत्री थे। आपने गरीबों के लिए क्या किया। आपने अमीरों के लिए किया।

अखिलेश को दिया संदेश कि अब मौकापरस्ती का खत्म होने वाला है समय

असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि रैली में उमड़ी भीड़ अखिलेश यादव को भी पैगाम दे रही है कि अब मौकापरस्ती का समय खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि संविधान का बनना कोई हादसा नहीं था। बाबा साहेब ने देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका और छुआछूत की व्यवस्था बनाए रखने की सोच रखने वालों के सपनों को नष्ट किया। ओवैसी ने कहा, कि बाबा साहेब ने लिखा कि देश भाईचारे और इंसाफ से चलेगा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि मोर्चे के साथ आएं।

असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी मेहनत की जाएगी। उन्होंने रैली में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा,कि लाखों की तादाद में आप सभी का आना मोदी और योगी को पैगाम देता है कि अब आपका समय खत्म होने वाला है। ओवैसी ने कहा कि यह भीड़ अखिलेश यादव को भी संदेश दे रही है कि अब मौकापरस्ती का समय खत्म होने वाला है।रमाबाई अंबेडकर मैदान में होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें लिखा है कि दलित का बेटा सीएम बनेगा और अब्दुल का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा।