रॉबर्ट्सगंज। वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (Varanasi-Shaktinagar Road) पर गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यह घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुकृत के पास लोहरा गांव में हुई। इस हादसे में दो भारी वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर एक हाइवा और एक डीसीएम वाहन के बीच हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं। देखते ही देखते दोनों वाहन धू-धूकर जलने लगे। इस भीषण हादसे में वाहनों के चालक और खलासी अंदर ही फंस गए। उन्हें बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।

#सोनभद्र Horrific Accident: Fire breaks out following a collision between a Hyva truck and a DCM truck on the Varanasi-Shaktinagar road; driver and helper trapped inside

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