अगरतला। इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) की एक फ्लाइट को आज अचानक अगरतला एयरपोर्ट (Agartala Airport) पर इमरजेंसी लैंडिंग (Emergency Landing) करनी पड़ गई। यह फ्लाइट शंघाई (Shanghai) से आई थी और कोलकाता एयरपोर्ट (Agartala Airport) जा रही थी। इमरजेंसी लैंडिंग (Emergency Landing) के बाद पैसेंजर को तत्‍काल समीप के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पायलट और क्रू के समय रहते इस फैसले के चलते इस पैसेंजर की जान बच गई। कुछ घंटे के इलाज के बाद इस पैसेंजर को अस्‍पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद यह पैसेंजर इसी फ्लाइट से एक बार फिर कोलकाता के लिए रवाना हो गया।