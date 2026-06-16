  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. Vastu Tips For Plants : घर के एंट्री गेट पर लकी पौधे , नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं

Vastu Tips For Plants : घर के एंट्री गेट पर लकी पौधे , नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं

घर में पौधा लगाना सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और समृद्धि लाने का प्रयास हैं। माना जाता है कि यदि इन पौधों को सही दिशा में लगाया जाए तो इनका शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Vastu Tips For Plants :  घर में पौधा लगाना सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और समृद्धि लाने का प्रयास हैं। माना जाता है कि यदि इन पौधों को सही दिशा में लगाया जाए तो इनका शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वास्तु के मुताबिक घर के एंट्री गेट पर कुछ खास पौधे लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, कुछ खास पौधे मेन गेट पर लगाने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। वहीं गलत दिशा में रखे गए पौधे लाभ नहीं दे पाते हैं।

पढ़ें :- कानूनी शिकंजे में सुवेंदु अधिकारी की जीत, ममता बनर्जी ने खट खटाया कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा

वास्तु शास्त्र में लकी पौधे
 तुलसी
सनातन धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, इसे उत्तर-पूर्व दिशा (North east) में या मेन गेट के पास लगाना शुभ है। इससे घर में शांति, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होती है।मां तुलसी की पूजा से वातावरण शुद्ध रहता है।

बैंबू
लकी बैंबू को वास्तु में काफी शुभ माना जाता है। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। 5 डंठल स्वास्थ्य, 7 डंठल धन और 9 डंठल सौभाग्य लाते हैं। इनडोर प्लांट के रूप में यह कम देखभाल में भी हरा-भरा रहता है और समृद्धि का प्रतीक है।

नीम
यह रोगों से बचाव करता है और खराब ऊर्जा को रोकता है। आयुर्वेद और वास्तु दोनों में नीम को पवित्र माना गया है।

स्नेक प्लांट
विशेषज्ञ एरेका पाम और स्नेक प्लांट को काफी कारगर बताते हैं। ये ऑक्सीजन बढ़ाते हैं और हवा साफ करने में भी सहायक होते हैें।

पढ़ें :- Drone boat :  ड्रोन बोट से अमेरिका ने ऐसे बचाए अपने दो पायलट ?  जानें इसकी रफ्तार और क्षमता

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vastu Tips For Plants : घर के एंट्री गेट पर लकी पौधे , नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं

Vastu Tips For Plants : घर के एंट्री गेट पर लकी पौधे...

कानूनी शिकंजे में सुवेंदु अधिकारी की जीत, ममता बनर्जी ने खट खटाया कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा

कानूनी शिकंजे में सुवेंदु अधिकारी की जीत, ममता बनर्जी ने खट खटाया...

Drone boat :  ड्रोन बोट से अमेरिका ने ऐसे बचाए अपने दो पायलट ?  जानें इसकी रफ्तार और क्षमता

Drone boat :  ड्रोन बोट से अमेरिका ने ऐसे बचाए अपने दो...

न्यू चंडीगढ़ में इतिहास: भारत ने दर्ज की टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत, अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से रौंदा

न्यू चंडीगढ़ में इतिहास: भारत ने दर्ज की टेस्ट क्रिकेट की सबसे...

Exercise And Fertility: सावधान! ज्यादा जिम जाने से घट सकती है फर्टिलिटी, डॉक्टरों ने दी चेतावनी

Exercise And Fertility: सावधान! ज्यादा जिम जाने से घट सकती है फर्टिलिटी,...

सीएम योगी के जन्मदिन पर बधाइयों का लगा तांता, पीएम मोदी ,अमित शाह व राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने दी बधाई

सीएम योगी के जन्मदिन पर बधाइयों का लगा तांता, पीएम मोदी ,अमित...