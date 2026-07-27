  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Video-NEET आंदोलन में जंतर-मंतर पर हुई मुलाकात, लाठीचार्ज के बाद अस्पताल और फिर मंदिर में बिहारी लड़के ने रचाई शादी

Video-NEET आंदोलन में जंतर-मंतर पर हुई मुलाकात, लाठीचार्ज के बाद अस्पताल और फिर मंदिर में बिहारी लड़के ने रचाई शादी

NEET पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आंदोलन में शामिल होने आए दो युवाओं की मुलाकात प्रदर्शन के दौरान हुई, जो बाद में प्यार में बदली और दोनों ने शादी कर ली..

By Harsh 
Updated Date

NEET पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आंदोलन में शामिल होने आए दो युवाओं की मुलाकात प्रदर्शन के दौरान हुई, जो बाद में प्यार में बदली और दोनों ने शादी कर ली। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- BJP बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रमुख, बोले-मेरे पास अधिकार होता तो मैं जंतर-मंतर पर कर्फ्यू लगाकर प्रदर्शनकारियों को मार देता गोली

वायरल वाीडियो के मुताबिक, बिहार के रहने वाले मोहन श्रीवास्तव केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान उनकी मुलाकात दिल्ली की एक युवती से हुई, जो खुद भी NEET अभ्यर्थी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि युवती ने पहले उन्हें खाने का सामान दिया और फिर अगले दिन पानी लेकर भी पहुंची। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोस्ती गहरी हो गई।

प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज में मोहन घायल हो गए। बताया जाता है कि युवती उन्हें अस्पताल लेकर गई और इलाज के दौरान दोनों ने एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। इसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और मोहन अपनी पत्नी को लेकर बिहार लौट गए।

इस कथित प्रेम कहानी का वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है। कई यूजर्स इसे “NEET लव स्टोरी” और “रिवॉल्यूशन ऑफ लव” का नाम दे रहे हैं, जबकि कई लोग इसकी सच्चाई पर सवाल भी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस कहानी और वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे दावों को तथ्य मानने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना उचित है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Gujarat Ayurved University BAMS Paper Leak : जयराम रमेश, बोले- भाजपा शासन में गुजरात भारत में सभी पेपर लीक का बन गया केंद्र

Gujarat Ayurved University BAMS Paper Leak : जयराम रमेश, बोले- भाजपा शासन...

अब गुजरात में BAMS पेपर लीक, परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर आ गए सवाल? जांच कमेटी गठ‍ित

अब गुजरात में BAMS पेपर लीक, परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर आ...

संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूटा गतिरोध , एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा कल

संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूटा गतिरोध , एंटी पेपर...

कपिल सिब्बल ने दल-बदल विरोधी कानून को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजकर मांगा जवाब

कपिल सिब्बल ने दल-बदल विरोधी कानून को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने...

Video-NEET आंदोलन में जंतर-मंतर पर हुई मुलाकात, लाठीचार्ज के बाद अस्पताल और फिर मंदिर में बिहारी लड़के ने रचाई शादी

Video-NEET आंदोलन में जंतर-मंतर पर हुई मुलाकात, लाठीचार्ज के बाद अस्पताल और...

BJP बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रमुख, बोले-मेरे पास अधिकार होता तो मैं जंतर-मंतर पर कर्फ्यू लगाकर प्रदर्शनकारियों को मार देता गोली

BJP बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रमुख, बोले-मेरे पास अधिकार होता तो मैं...