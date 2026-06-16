  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. करणी सेना ने योगी सरकार को घेरा, पूछा- राम मंदिर घोटाला आरोपियों के घर पर कब चलेगा बुलडोजर?

करणी सेना ने योगी सरकार को घेरा, पूछा- राम मंदिर घोटाला आरोपियों के घर पर कब चलेगा बुलडोजर?

अयोध्या राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) में हुए दान घोटाले को लेकर मंगलवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल उर्फ अम्मू (Karni Sena National President Surajpal, alias Ammu) ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की भावनाओं का अपमान हो रहा है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहां कि सरकार आखिरकार चुप क्यों है?

By santosh singh 
Updated Date

गाजियाबाद। अयोध्या राम मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) में हुए दान घोटाले को लेकर मंगलवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल उर्फ अम्मू (Karni Sena National President Surajpal, alias Ammu) ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की भावनाओं का अपमान हो रहा है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहां कि सरकार आखिरकार चुप क्यों है? जब इतना बड़ा घोटाला हो गया है तो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई बन गए हैं तभी इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है।

पढ़ें :- यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, बोले- हिंदुओं की आस्था के साथ छल कर रही है BJP-RSS

सीएम साहब का बुलडोजर आरोपियों की तरफ कब मुड़ेगा और कब कार्रवाई देखने को मिलेगी?

वहीं, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई बहुत तेजी से होती है, लेकिन इस मामले में सीएम साहब का बुलडोजर आरोपियों की तरफ कब मुड़ेगा और कब कार्रवाई देखने को मिलेगी? उन्होंने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ट्रस्ट के 12 सदस्यों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब करणी सेना उत्तर प्रदेश के 40 जिलों की 50 से 70 सीटों के बीच विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पढ़े-लिखे उम्मीदवारों की तलाश सेना से जुड़े पदाधिकारी करेंगे। इसमें खास तौर से सभी वर्णों से जुड़े लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अगर कोई राष्ट्रीय हित के विचार रखने वाला मुसलमान भी करणी सेना से टिकट मांगेगा तो उसे भी टिकट दी जाएगी।

पढ़ें :- बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी को SIT जांच पर है भरोसा, बोले-भगवान स्वयं ढूंढ लेंगे अपने पैसे को
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

करणी सेना ने योगी सरकार को घेरा, पूछा- राम मंदिर घोटाला आरोपियों के घर पर कब चलेगा बुलडोजर?

करणी सेना ने योगी सरकार को घेरा, पूछा- राम मंदिर घोटाला आरोपियों...

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस की एंट्री, ट्रस्ट पदाधिकारियों के इस्तीफे व जवाबदेही तय करने की मांग

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस की एंट्री, ट्रस्ट पदाधिकारियों के...

लखनऊ में वेतन देरी से भड़के 1912 सेवा केंद्र के कर्मचारी, काम रोक किया प्रदर्शन

लखनऊ में वेतन देरी से भड़के 1912 सेवा केंद्र के कर्मचारी, काम...

जगदीश गुप्त ने फीता काटकर किया डीएलएम मेडिकल इंस्टीट्यूट और डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन

जगदीश गुप्त ने फीता काटकर किया डीएलएम मेडिकल इंस्टीट्यूट और डिजिटल लाइब्रेरी...

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, बोले- हिंदुओं की आस्था के साथ छल कर रही है BJP-RSS

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, बोले- हिंदुओं की आस्था के साथ छल...

हरिद्वार से लौट रहे परिवार पर टूटा कहर, सड़क हादसे में पति-पत्नी समेत 3 की मौत

हरिद्वार से लौट रहे परिवार पर टूटा कहर, सड़क हादसे में पति-पत्नी...