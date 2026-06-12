फरीदाबाद में नगर निगम के बुलडोजर ने किया, 100 से अधिक दुकानों के अवैध निर्माण को ध्वस्त

हरियाणा, बल्लभगढ़। फरीदाबाद नगर निगम की टीम ने बल्लभगढ़ के व्यस्त बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़े स्तर पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। प्रशासन ने बुलडोजर (Earthmover) की मदद से प्रशासन ने 100 से अधिक दुकानों के बाहर गैरकानूनी रूप से बनाए गए पक्के रैंप, सीढ़ियों और बढ़ाए गए चबूतरों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

बाजार की सड़कों को किया मुक्त

जयपुर की तरह चौड़ी सड़कों के डिजाइन के आधार पर बने इस ऐतिहासिक बाजार की गलियां दुकानदारों द्वारा किए गए पक्के निर्माणों के कारण बेहद संकरी हो गई थीं। इस वजह से पैदल चलने वालों का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। अधिकारियों का कहना है कि यहां के बहुत से दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने की सार्वजनिक जगह को दूसरे लोगों को मासिक किराये पर दे रखा था। जिसके कारण बाजार में भारी ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था फैल रही थी।

प्रशासन की सख्त चेतावनी

भविष्य में बाजार में किसी भी अनधिकृत वेंडर को खड़े होने की अनुमति नहीं देने के लिए अधिकारियों ने नगर निगम के संयुक्त आयुक्त के निर्देशों के बाद स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा नियम तोड़ने वालों का सारा सामान तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि यह अभियान शहर के बुनियादी ढांचे को सुधारने और यातायात को सुगम बनाने के लिए चलाई जा रही विस्तृत मुहिम का हिस्सा है।

हांलाकि, इससे पहले भी जून महीने की शुरुआत में, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर और एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान बाधा बन रहे अवैध निर्माणों को नेहरू कॉलोनी (NIT 3) क्षेत्र में हटाया गया था। इसके अलावा नमो भारत आरआरटीएस परियोजना के काम को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने के लिए मस्जिद चौक के पास भी भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ अवैध ढांचे गिराए गए थे। साथ ही नगर निगम ने साफ किया है कि शहर के सभी प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों (Commercial centers) में सुचारू यातायात और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण (Surprise inspection) और तोड़फोड़ अभियान भविष्य में भी होते रहेंगे।