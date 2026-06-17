Video- चोट के बीच लंदन पहुंचे विराट कोहली, टेस्ट डेब्यू से पहले RCB खेमे के इंग्लिश खिलाड़ी को दी टिप्स!

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों मैदान से दूर हैं, लेकिन फिर भी वह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जारी वनडे सीरीज से हैमस्ट्रिंग..
Viral Post: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों मैदान से दूर हैं, लेकिन फिर भी वह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जारी वनडे सीरीज से हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर हुए कोहली को लेकर माना जा रहा था कि वह भारत में रहकर अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। हालांकि, हाल ही में सामने आई तस्वीरों ने इस चर्चा को नया मोड़ दे दिया है।
लंदन में दिखे विराट
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में विराट कोहली लंदन की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चोट के कारण क्रिकेट से थोड़ी दूरी बनाए हुए कोहली फिलहाल इंग्लैंड में समय बिता रहे हैं। उनकी मौजूदगी ने फैंस को हैरान कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि वह भारत में ही अपनी रिकवरी प्रक्रिया पूरी कर रहे होंगे।
VIRAT KOHLI AT LONDON. 👑😎
– The Swag of King Kohli. pic.twitter.com/xh3nO9Tyfm
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— Tanuj (@ImTanujSingh) June 16, 2026
जॉर्डन कॉक्स के साथ दिखे कोहली
वायरल तस्वीरों में विराट कोहली के साथ इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स भी दिखाई दिए। दोनों खिलाड़ियों की यह मुलाकात क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गई है। खास बात यह है कि जॉर्डन कॉक्स और विराट कोहली पहले भी एक-दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके हैं, क्योंकि कॉक्स आईपीएल में RCB खेमे का हिस्सा हैं।
टेस्ट डेब्यू से पहले खास मुलाकात
जॉर्डन कॉक्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की ओर से टेस्ट डेब्यू का मौका मिलने जा रहा है। नियमित विकेटकीपर-बल्लेबाज जेमी स्मिथ की अनुपस्थिति के बाद टीम प्रबंधन ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे में टेस्ट कैप मिलने से ठीक पहले उनकी विराट कोहली से मुलाकात को काफी खास माना जा रहा है।
Virat kohli meet with Jordon cox just before his test debut for England.pic.twitter.com/21CoQVB4aa
— MARCO 🇵🇹🇫🇷 (@Supremesir10) June 17, 2026
क्रिकेट प्रशंसकों का मानना है कि कॉक्स ने अपने करियर के इस बड़े मौके से पहले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली से अनुभव और सलाह लेने की कोशिश की होगी। हालांकि दोनों खिलाड़ियों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विराट कोहली पूरी तरह फिट होकर कब मैदान पर वापसी करेंगे और क्या जॉर्डन कॉक्स अपने पहले ही टेस्ट मैच में यादगार प्रदर्शन कर पाएंगे।