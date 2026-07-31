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CWG 2026: भारत ने जूडो में जीता दूसरा स्वर्ण पदक, अस्मिता के बाद हर्ष ने रचा इतिहास

कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने 9वें दिन दो स्वर्ण पदक जीते हैं। पहले अस्मिता डे ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उसके आधे घंटे बाद ही हर्ष ने भी इतिहास रच दिया है। वे भारत के पहले ऐसे पुरुष जुडको बन गए हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने 9वें दिन दो स्वर्ण पदक जीते हैं। पहले अस्मिता डे ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उसके आधे घंटे बाद ही हर्ष ने भी इतिहास रच दिया है। वे भारत के पहले ऐसे पुरुष जुडको बन गए हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में हर्ष का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ काट्ज से था, जहां उन्होंने जीत हासिल की और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया।

पढ़ें :- CWG 2026 : मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड, स्वर्णिम जीत के बाद किया दर्दनाक खुलासा, बोलीं-'मैंने दो दिनों का रखा था उपवास...'

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