ICC T20I रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी ने लगाई बड़ी छलांग,करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंचे

नई दिल्ली : टीम इंडिया (Team India) के उभरते खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने अपने इंटरनेशनल करियर की शानदार शुरुआत के बाद ICC मेन्स T20I बैटिंग रैंकिंग (ICC Men’s T20I Batting Rankings) में बड़ी बढ़त हासिल की है। हरारे में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ भारत की 3-0 से T20I सीरीज़ जीत के दौरान, 15 साल के इस खिलाड़ी ने 50.33 की औसत से 151 रन बनाए और उन्हें ‘प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़’ (Player of the Series) चुना गया। सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत वे बुधवार को ICC द्वारा जारी रैंकिंग में T20I बल्लेबाजों की सूची में 230 स्थान ऊपर चढ़कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 48वीं रैंकिंग पर पहुंच गए।

सूर्यवंशी के पास अभी 536 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे भारत के अपने साथी खिलाड़ी ईशान किशन से पीछे हैं, जो मौजूदा T20I बैटिंग रैंकिंग (T20I Batting Rankings) में सबसे आगे हैं। किशन ज़िम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में 81 रन बनाने के बाद अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 916 पॉइंट्स की रेटिंग तक पहुंचे, जो किसी T20I बल्लेबाज द्वारा हासिल की गई अब तक की तीसरी सबसे बड़ी रेटिंग है। उन्होंने सीरीज़ का समापन 910 पॉइंट्स के साथ किया, लेकिन वे दूसरे स्थान पर मौजूद साहिबज़ादा फरहान (848 पॉइंट्स) से काफी आगे हैं। किशन की करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग, भारत के अन्य स्टार खिलाड़ियों सूर्यकुमार यादव (912) और विराट कोहली (909) की रेटिंग से भी ज़्यादा है।

ICC के अनुसार, अभिषेक शर्मा के नाम T20I बैटिंग में अब तक की सबसे ज़्यादा 931 पॉइंट्स की रेटिंग का रिकॉर्ड है, इसके बाद इंग्लैंड के डेविड मलान (919 पॉइंट्स) और किशन (916 पॉइंट्स) का नंबर आता है। तिलक वर्मा भी दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गए, जबकि श्रेयस अय्यर सात स्थान ऊपर चढ़कर T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में 24वें स्थान पर आ गए। रवि बिश्नोई ने बॉलिंग रैंकिंग में सबसे बड़ी छलांग लगाई; ज़िम्बाब्वे सीरीज़ में तीन विकेट लेने के बाद वे 31 स्थान ऊपर चढ़कर 41वें स्थान पर पहुंच गए। रैंकिंग में ज़िम्बाब्वे के खिलाड़ियों की स्थिति में भी बदलाव आया। रयान बर्ल छह स्थान ऊपर चढ़कर T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर पहुंच गए। तेज़ गेंदबाज़ ब्लेसिंग मुज़राबानी 10 स्थान ऊपर चढ़कर T20I गेंदबाज़ों की रैंकिंग में 26वें स्थान पर आ गए।

ODI रैंकिंग में, न्यूज़ीलैंड के डेरिल मिचेल के वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हालिया सीरीज़ में न खेलने की वजह से शुभमन गिल ने बल्लेबाज़ों में फिर से नंबर 1 की जगह हासिल कर ली। ICC के अनुसार, मिचेल जनवरी से टॉप पर थे। नामीबिया के स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्ज़ ने भी बड़ी बढ़त हासिल की, यूट्रेक्ट में ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग (ICC Men’s Cricket World Cup League2) ट्राई-सीरीज़ में अपने प्रदर्शन के बाद वे ODI गेंदबाज़ों की रैंकिंग में पांच स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए।

वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने भी त्रिनिदाद में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शानदार प्रदर्शन के बाद टेस्ट रैंकिंग में अच्छी बढ़त हासिल की। ​​लगातार पांच मेडन ओवर में विकेट लेने के बाद वे टेस्ट गेंदबाज़ों में 21 स्थान ऊपर चढ़कर 48वें और ऑलराउंडरों में आठ स्थान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर पहुंच गए। उनके वेस्ट इंडीज़ के साथी खिलाड़ी जेडन सील्स टेस्ट गेंदबाज़ों में पांच स्थान ऊपर चढ़कर 24वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास नौ स्थान ऊपर चढ़कर 17वें नंबर पर आ गए। दूसरी पारी में अपनी 32वीं टेस्ट हाफ़-सेंचुरी लगाने के बाद बाबर आज़म भी टेस्ट बल्लेबाज़ों में चार स्थान ऊपर चढ़कर 15वें नंबर पर पहुंच गए।