IND vs SL Test Day 5 : जीत से सिर्फ 4 विकेट दूर भारतीय टीम, लंच ब्रेक तक श्रीलंका का स्कोर- 175/6

IND vs SL Test Day 5 : गाले टेस्ट के पांचवें दिन भारत ने मैच पर अपनी पकड़ पूरी तरह बना ली है। जीत के लिए मेहमान टीम बस 4 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंका को जीत के लिए अभी 197 रनों की दरकार है। ऐसे में भारत की जीत की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। लंच ब्रेक तक श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लिए हैं।
IND vs SL Test Day 5 : गाले टेस्ट के पांचवें दिन भारत ने मैच पर अपनी पकड़ पूरी तरह बना ली है। जीत के लिए मेहमान टीम बस 4 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंका को जीत के लिए अभी 197 रनों की दरकार है। ऐसे में भारत की जीत की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। लंच ब्रेक तक श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लिए हैं।
सीरीज के पहले मैच के पांचवें दिन भारत को 6 विकेट की जरूरत थी और श्रीलंका को 288 रन चाहिए थे। पहले सत्र में श्रीलंका ने हार नहीं मानी और पांचवें दिन शुरुआती 90 मिनट तक कड़ा मुकाबला किया। लेकिन धनंजय डी सिल्वा और निरोशन डिकवेला के विकेट गिरने से भारत जीत के बहुत करीब पहुंच गया है और जीत अब साफ नजर आ रही है।
धनंजय और सोनल दिनुशा ने बहुत सब्र दिखाया; उन्होंने पांचवें विकेट के लिए 202 गेंदों पर 95 रन जोड़े और भारत को कोई मौका नहीं दिया, लेकिन आखिरकार रवींद्र जडेजा ने उनकी साझेदारी तोड़ दी। जडेजा को लगा था कि चौथे दिन उन्होंने धनंजय को स्लिप में कैच आउट कर दिया है, लेकिन नो-बॉल की वजह से उन्हें विकेट नहीं मिला।
इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की और श्रीलंकाई कप्तान को शॉर्ट फाइन लेग पर कैच आउट करा दिया, जब वे स्वीप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। निरोशन डिकवेला क्रीज पर बहुत ज़्यादा हलचल कर रहे थे और यशस्वी जायसवाल से कुछ बातें भी कीं, लेकिन फिर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर उनका कैच कीपर के पास चला गया।
दिनुशा ने बहुत मज़बूती से खेला है, लेकिन श्रीलंका के आखिरी चार बल्लेबाजों का बल्लेबाजी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। भारत अगले सेशन में मैच खत्म करने और दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने की उम्मीद करेगा।
मौसम अब तक अच्छा रहा है और भारत उम्मीद करेगा कि आगे भी ऐसा ही रहे। जिसके लिए 65 रन बनाकर खेल रहे दिनुशा को जल्दी आउट करना होगा।