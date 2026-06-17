17 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के ​लोग आर्थिक मामलों में रखें सावधानी, धैर्य और बनाए रखें संयम

17 जून 2026 का राशिफल: 17 जून, बुधवार के दिन वृषभ राशि के लोग आर्थिक मामले में रखें सावधानी। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से क्या कहते हैं आपके सितारे…

मेष – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज परिवार का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग हैं।

वृषभ – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज का दिन शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है।

कर्क – आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सम्मान प्राप्त होगा।

कन्या – आज धैर्य और संयम बनाए रखें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

तुला – आज दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। नए संबंध बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृश्चिक – आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मन प्रसन्न रहेगा।

धनु – आज विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

मकर – आज घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता रहेगी। संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभ हो सकता है। माता का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आज छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।

मीन – आज धन लाभ के अच्छे योग हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। व्यापार में उन्नति होगी।