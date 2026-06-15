15 जून 2026 का राशिफल: कर्क, सिंह और तुला राशि के लोगों के आज बनेंगे बिगड़े काम

15 जून 2026 का राशिफल: 15 जून, सोमवार के दिन कुछ राशियों को मिलेगा व्यापार में लाभ। मिथुन राशि के लोगों का आज मन प्रसन्न रहेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से बतायेंगे क्या कहते हैं आपके राशिफल…

मेष – आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। धन लाभ के योग हैं।

वृषभ – आज नई योजनाओं पर कार्य आरम्भ कर सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

मिथुन – आज मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। नौकरी एवं व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह – आज सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कन्या – आज कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है।

तुला – आज व्यापार में लाभ के योग हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। यात्रा से लाभ प्राप्त हो सकता है।

वृश्चिक – आज क्रोध एवं वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं।

मकर – आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। निवेश सोच-समझकर करें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ – आज साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

मीन – आज स्वास्थ्य में सुधार होगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता एवं सम्मान प्राप्त होगा।