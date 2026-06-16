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Mangal Gochar :  सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर गए सेनापति मंगल देव ,  इन राशियों की बदलेगी किस्मत

ग्रहों के सेनापति मंगल देव ग्रह आज सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में प्रवेश कर गए हैं। मंगल ग्रह आज 16 जून 2026, दिन मंगलवार को सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर भरणी नक्षत्र से निकलकर कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Mangal Gochar :  ग्रहों के सेनापति मंगल देव ग्रह आज सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में प्रवेश कर गए हैं। मंगल ग्रह आज 16 जून 2026, दिन मंगलवार को सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर भरणी नक्षत्र से निकलकर कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मंगल ग्रह का कृत्तिका नक्षत्र में गोचर ऊर्जा, साहस और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है।
मंगल देव के इस गोचर से राशियों के जीवन पर प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल गोचर कई राशियों के लिए मुश्किल भरा रह सकता है। आइये जानते हैं।

पढ़ें :- Mangal Gochar 2026 : ग्रहों के सेनापति मंगल देव वृषभ राशि में करेंगे गोचर,आएगा बड़ा बदलाव

वृषभ राशि
करियर के मोर्चे पर वृषभ राशि के लोगों को परेशानी हो सकती है। कार्यस्थल पर मुश्किलें बढ़ा सकता है। जिम्मेदारी बढ़ने से आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। सेहत के लिहाज से परेशान रहना पड़ सकता है। शादीशुदा लोगों को संतान पक्ष से चिंता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं।

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए मंगल का कृत्तिका नक्षत्र में गोचर अशुभ हो सकता है। आपको रिश्तों में तनाव और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। खर्च बढ़ सकता है।

पढ़ें :- Surya Gochar June 2026 :  ग्रह मंड़ल के राजा की बदलेगी चाल,इस राशि में करेंगे गोचर, इन राशियों पर पड़ेगा असर
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