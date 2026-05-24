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बकरीद पर्व को लेकर सोनौली में संयुक्त फ्लैग मार्च

बकरीद पर्व को लेकर सोनौली में संयुक्त फ्लैग मार्च

By ब्यूरो टीम महराजगंज 
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पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने हेतु भारत–नेपाल सीमा स्थित कस्बा सोनौली में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को फ्लैग मार्च निकाला।

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यह फ्लैग मार्च उप जिलाधिकारी नौतनवा नवीन कुमार तथा क्षेत्राधिकारी नौतनवा बसंत सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग से कस्बे के मुख्य मार्गों पर होते हुए गया । फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।

अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों व संभ्रांत व्यक्तियों से संवाद करते हुए कहा कि बकरीद का पर्व आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया जाए। साथ ही जनता को किसी भी अफवाह से बचने और किसी संदिग्ध गतिविधि या शरारती तत्व की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस अथवा प्रशासन को उपलब्ध कराने की अपील की गई।

फ्लैग मार्च के जरिए प्रशासन द्वारा स्पष्ट संदेश दिया गया कि पर्व के दौरान क्षेत्र में शांति एवं सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है।

 

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