Drinking turmeric on an empty stomach :  खाली पेट हल्दी पीना इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मददगार , जानें फायदे 

Drinking turmeric on an empty stomach : भारत में हल्दी को शुभ माना जाता है। सदियों से पूजा पाठ और शुभ कार्यों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। सेहत के लिए हल्दी के ढ़ेरों फायदे हेें। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि खाली पेट हल्दी पीना इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मददगार है।सदियों से इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जा रहा है।

करक्यूमिन

ऐसा माना जाता है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकता है।

एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज

हल्दी में मौजूद एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज शरीर से सूजन की समस्या को कंट्रोल करता है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद

हल्दी का पानी डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। यह ब्लड शुगर को कम करने में कारगर है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन इंसुलिन सेंसिटिविटी (Curcumin and insulin sensitivity) को इम्प्रूव करता है जिससे शुगर को कंट्रोल करना आसान होता है इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन ज़रूर करें।

लिवर को डिटॉक्स करता है

लिवर को डिटॉक्स करने में हल्दी का पानी बेहद फायदेमंद है। कई स्टडीज के अनुसार, हल्दी में जो करक्यूमिन यौगिक पाया जाता है वह आपके लिवर को डिटॉक्स (Detox)करने में कारगर है।