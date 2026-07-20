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‘एक पेड़ माँ के नाम’ श्री राम शाखा संघ स्थान शीतल वाटिका में किया गया पौधारोपण

श्री राम शाखा संघ स्थान (शीतल वाटिका), हैनीमैन चौराहे पर रविवार सांयकाल को 'एक पेड़ माँ के नाम' पौधारोपण किया गया। सेवानिवृत डीएफओ अशोक चंद्रा ने पर्यावरण सुधार पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। भूमि सीमित होने के कारण वर्टिकल गार्डनिंग की आवश्यकता बताई। यह भी बताया कि विराट खंड में फाइकस व इसी प्रकार के घने वृक्षों के कारण लगभग 30 प्रजातियों की चिड़ियां पाई जाती हैं।

By santosh singh 
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लखनऊ। श्री राम शाखा संघ स्थान (शीतल वाटिका), हैनीमैन चौराहे पर रविवार सांयकाल को ‘एक पेड़ माँ के नाम’ पौधारोपण किया गया। सेवानिवृत डीएफओ अशोक चंद्रा ने पर्यावरण सुधार पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। भूमि सीमित होने के कारण वर्टिकल गार्डनिंग की आवश्यकता बताई। यह भी बताया कि विराट खंड में फाइकस व इसी प्रकार के घने वृक्षों के कारण लगभग 30 प्रजातियों की चिड़ियां पाई जाती हैं। मनजीत सिंह ने पर्यावरण सुधार की आवश्यकता एवं स्वच्छता विषय पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात शाखा कार्यवाह डीपी पाठक ने सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।

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उमाशंकर लाल, अशोक चंद्रा, जीसी त्रिवेदी, दिनेश प्रताप सिंह, डॉ. रवि प्रकाश मिश्रा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शरद खरे, अधिवक्ता प्रशांत, पृथ्वीराज सिंह, डॉक्टर मुरलीधर सिंह, दीपक सिंह नेगी, पंकज यादव, राघव मिश्रा बालक, ऋतिक मिश्रा, अंगद कुमार विश्वकर्मा, आरके जौहरी ,प्रशांत अरोरा, उमेश पुरी, गिरीश अस्थाना, जंग बहादुर सिंह, राहुल कुमार श्रीवास्तव, विनय कुमार श्रीवास्तव, मनजीत सिंह, विवेक त्रिपाठी, डॉ. राम बहादुर दुबे, राजीव कुमार महतानी, अशोक कुमार जग्गा व डीपी पाठक उपस्थित थे।

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