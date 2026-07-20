अखिलेश यादव, बोले-जब-जब देश का भविष्य पूरा दांव पर लग जाता है ,तब ‘इंक़लाब’ आता है...

नई दिल्ली।‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। पेपर लीक से जुड़े मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के कार्यकर्ता आज सोमवार को संसद तक मार्च निकालना चाह रहे थे। लेकिन उन्हें जंतर मंतर से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इनके समर्थन में कई राजनीतिक दल भी साथ आते जा रहे हैं।

सांसद डिंपल यादव समेत उसके कई सांसदों को हिरासत में लिया गया

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने उनका साथ देने के लिए संसद से जंतर मंतर तक मार्च किया, लेकिन पार्टी की ओर से बताया गया कि सांसद डिंपल यादव (MP Dimple Yadav) समेत उसके कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है।

समाजवादी पार्टी ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली में छात्रों की आवाज उठा रहीं लोकसभा सांसद डिंपल यादव और सपा के अन्य सांसदों को पुलिस द्वारा हिरासत किया जाना, साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक है। दिल्ली में छात्रों की आवाज़ उठा रहीं लोकसभा सांसद डिम्पल यादव एवं अन्य सपा सांसदों को पुलिस द्वारा डिटेन किया जाना, साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक है।

अखिलेश यादव ने कविता शेयर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने एक बार फिर एक्स पोस्ट पर कविता शेयर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा,कि यह सरकार नहीं, ‘अहंकार’ है, जो श्रद्धांजलि देने में भी भेदभाव करते हैं। उन्होंने जान गंवाने वाले बच्चों के लिए दो शब्दों की संवेदना तक व्यक्त नहीं की। सरकार का इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है? उन्होंने कहा, जब छात्र और युवा यहां आए हैं, तो वे चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने।

इससे पहले सांसद डिंपल ने अपनी पार्टी के अन्य सांसदों के साथ संसद से जंतरमंतर तक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में हालात ऐसे हैं कि युवा अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार न तो सुनने को तैयार है और न ही बातचीत करने को. छात्रों ने बारबार यह बात कही है और सोनम वांगचुक ने भी सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील की।

सरकार बहुत ही असंवेदनशील : डिंपल

उन्होंने आगे कहा कि सरकार इतनी अड़ियल और असंवेदनशील है कि वह किसी और की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं और हम जंतरमंतर तक मार्च करने जा रहे हैं। मेरा मानना ​​है कि पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है और देश के युवा तथा छात्र ही इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।

वहीं छात्र चाहते हैं कि सरकार उन्हें सुने, लेकिन सरकार उन्हें नहीं सुनना चाहती है। बच्चों की बात सुननी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अलावा सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जंतरमंतर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया।

नैतिक आधार पर जिम्मेदारी का मामला : सांसद इकरा हसन

जंतर मंतर जाते समय समाजवादी पार्टी की एक अन्य और युवा सांसद इकरा हसन ने कहा कि हम इस्तीफे की मांग करते हैं। सरकार को नैतिक आधार पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह नैतिक जिम्मेदारी का मामला है और हम देश के युवाओं के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के एक अन्य सांसद जियाउररहमान बर्क ने कहा कि आज देश के भविष्य माने जाने वाले युवाओं और छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। समाजवादी पार्टी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने जा रहा है और हम उनके आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं. हमने उनकी बात जोरशोर से उठाई है। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटाकर अस्पताल ले जाया गया. हम चाहते हैं कि सरकार छात्रों से बातचीत करे और उनकी जायज मांगें पूरी करे।

प्रदर्शन के दौरान हल्की लाठीचार्ज

इससे पहले आज सुबह CJP के साथ प्रदर्शनकारी जब जंतरमंतर से संसद के लिए मार्च निकालना शुरू किया तो उन्हें जाने नहीं दिया गया। चश्मदीदों का कहना है कि सोमवार को दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतरमंतर की ओर मार्च कर रहे सैकड़ों छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं को तितरबितर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया। ये लोग ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।

जंतरमंतर की ओर बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इलाके में दिल्ली पुलिस के जवानों की भारी तैनाती देखी गई क्योंकि पुलिस मार्च को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी।