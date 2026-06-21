‘Toxic’ को लेकर बढ़ी फैंस की उत्सुकता, मेकर्स ने बड़े ऐलान का दिया संकेत, सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चा

सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ एक बार फिर चर्चा में है। रविवार को फिल्म के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक रहस्यमयी पोस्ट साझा की गई
Bollywood Updates: सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ एक बार फिर चर्चा में है। रविवार को फिल्म के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक रहस्यमयी पोस्ट साझा की गई, जिसमें लिखा गया, “Got plans for tomorrow?”। इस एक लाइन ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है और माना जा रहा है कि मेकर्स रविवार को फिल्म से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट जारी कर सकते हैं।
फिल्म का निर्देशन गीथू मोहनदास कर रही हैं। पिछले कई महीनों से यह फिल्म अपने बड़े बजट, अंतरराष्ट्रीय स्तर की शूटिंग और दमदार स्टारकास्ट की वजह से चर्चा में रही है। हालांकि रिलीज डेट और प्रमोशन को लेकर कई बार बदलाव हुए, जिसके कारण फैंस लगातार किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे थे। अब मेकर्स के नए टीज़र पोस्ट ने अटकलों को और तेज कर दिया है।
पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर #Toxic ट्रेंड करने लगा। कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म का नया टीज़र या ट्रेलर जारी किया जा सकता है, जबकि कई लोग रिलीज डेट या नए पोस्टर की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि रविवार यानी आज को किस तरह का अपडेट सामने आएगा।
Got plans for tomorrow?
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— TOXIC (@Toxic_themovie) June 20, 2026
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टॉक्सिक को 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जा रहा है। फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी है और इसके जरिए यश एक बार फिर बड़े पर्दे पर दमदार वापसी करेंगे। ऐसे में अब सभी की निगाहें मेकर्स की अगली घोषणा पर टिकी हैं। यदि सोमवार को ट्रेलर या रिलीज डेट का ऐलान होता है तो यह फिल्म की मार्केटिंग का बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है।