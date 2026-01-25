भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब किसके संग जुड़ा का नाम? लेटेस्ट वीडियो से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया से लेकर खबरों के बाजार तक चहल को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। इंटरनेट पर यूजी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) की मशहूर कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा (Shefali Bagga) के साथ नजर आए। इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर हलचल बढ़ गई।

शेफाली बग्गा के साथ दिखे चहल

दरअसल, यूजी चहल को हाल ही में बिग बॉस 13 की मशहूर कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा (Shefali Bagga) के साथ डिनर के बाद एक साथ देखा गया। दोनों का एक वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, तो सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगी। दोनों का नाम एक-दूसरे से जोड़ा जाने लगा। यूजर्स और फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है?

इंटरनेट पर यूजी और शेफाली का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि चहल ब्लैक शर्ट और नीली फेड जींस में हैं। शेफाली ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में आई हैं। एक तरफ तो यूजी को लेकर चर्चा हो रही है कि चहल और महवश (Mahwash) ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इस बीच शेफाली का चहल के साथ होना लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर गया।

धनश्री वर्मा से अलग हो चुके हैं चहल

गौरतलब है कि कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा (Choreographer Dhanashree Verma) से अलग होने और तलाक के बाद से चहल की पर्सनल लाइफ लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। धनश्री से अलग होने के बाद से ही चहल का नाम महवश के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब पूरा मामला ही उल्टा होता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर चहल या शेफाली क्या रिएक्शन देते हैं?