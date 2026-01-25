  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब किसके संग जुड़ा का नाम? लेटेस्ट वीडियो से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब किसके संग जुड़ा का नाम? लेटेस्ट वीडियो से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया से लेकर खबरों के बाजार तक चहल को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। इंटरनेट पर यूजी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) की मशहूर कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा (Shefali Bagga) के साथ नजर आए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया से लेकर खबरों के बाजार तक चहल को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। इंटरनेट पर यूजी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) की मशहूर कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा (Shefali Bagga) के साथ नजर आए। इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर हलचल बढ़ गई।

पढ़ें :- शहनाज गिल, बोलीं- ‘कभी भी अपना कमजोर पक्ष किसी को मत दिखाओ' यहां सब राक्षस हैं...

शेफाली बग्गा के साथ दिखे चहल

दरअसल, यूजी चहल को हाल ही में बिग बॉस 13 की मशहूर कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा (Shefali Bagga) के साथ डिनर के बाद एक साथ देखा गया। दोनों का एक वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, तो सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगी। दोनों का नाम एक-दूसरे से जोड़ा जाने लगा। यूजर्स और फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है?

इंटरनेट पर यूजी और शेफाली का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि चहल ब्लैक शर्ट और नीली फेड जींस में हैं। शेफाली ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में आई हैं। एक तरफ तो यूजी को लेकर चर्चा हो रही है कि चहल और महवश (Mahwash) ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इस बीच शेफाली का चहल के साथ होना लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर गया।

धनश्री वर्मा से अलग हो चुके हैं चहल

गौरतलब है कि कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा (Choreographer Dhanashree Verma) से अलग होने और तलाक के बाद से चहल की पर्सनल लाइफ लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। धनश्री से अलग होने के बाद से ही चहल का नाम महवश के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब पूरा मामला ही उल्टा होता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर चहल या शेफाली क्या रिएक्शन देते हैं?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब किसके संग जुड़ा का नाम? लेटेस्ट वीडियो से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब किसके संग जुड़ा का नाम? लेटेस्ट वीडियो...

बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप, एक्ट्रेस ने शेयर की हार्टब्रेकिंग स्टोरी, बोली-स्ट्रॉन्ग लड़की को रिश्ते में एक्सेप्ट करना मर्दों के लिए मुश्किल...

बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप, एक्ट्रेस ने शेयर की हार्टब्रेकिंग स्टोरी, बोली-स्ट्रॉन्ग लड़की...

तान्या और नीलम की टूटी दोस्ती , Bigg Boss 19 की एक्स कंटेस्टेंट ने खुद किया कबूल

तान्या और नीलम की टूटी दोस्ती , Bigg Boss 19 की एक्स...

Bigg Boss 19 फेम मालती चाहर ने खोला खौफनाक बचपन का राज , बोली ‘उनके झगड़े में मुझे मार पड़ती…

Bigg Boss 19 फेम मालती चाहर ने खोला खौफनाक बचपन का राज...

कंडोम फैक्ट्री की मालकिन हैं तान्या मित्तल, टेस्टिंग के सवाल पर बोलीं-सलमान खान भी खीचेंगे तो नहीं...

कंडोम फैक्ट्री की मालकिन हैं तान्या मित्तल, टेस्टिंग के सवाल पर बोलीं-सलमान...

शहनाज गिल, बोलीं- ‘कभी भी अपना कमजोर पक्ष किसी को मत दिखाओ' यहां सब राक्षस हैं...

शहनाज गिल, बोलीं- ‘कभी भी अपना कमजोर पक्ष किसी को मत दिखाओ'...