शहनाज गिल, बोलीं- ‘कभी भी अपना कमजोर पक्ष किसी को मत दिखाओ' यहां सब राक्षस हैं...

नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) को कौन नहीं जानता है,हालांकि उन्हें रियलिटी शो ‘बिग बॉस 13’ (Bigg Boss 13) से पहचान मिली। इसके बाद शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान (Salman Khan) के साथ काम करने का मौका मिला। हाल ही में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने खुलासा किया कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया और इसी वजह से वह ज्यादा मैच्योर हो गई हैं।

जूम फैन क्लब के दौरान शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) से पूछा गया कि अगर अपने ही लोग धोखा दे दें, तो वह उन लोगों से कैसे निपटेंगी? यह सुनकर शहनाज थोड़ी भावुक और सख्त दिखीं और उन्होंने अपनी फीमेल फैन को मजबूत रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए संघर्षों से लड़ना ही पड़ता है। शहनाज ने यह भी कहा कि हर जगह राक्षस (बुरे लोग) मौजूद हैं और आपको लोगों को अपना इमोशनल पक्ष दिखाने की जरूरत नहीं है।



शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने अपने निजी अनुभवों के बारे में बात करते हुए कहा कि आपको लोगों के सामने अपने जज्बात जाहिर नहीं करने चाहिए। आपको मजबूत बनना होगा और अपने आंसुओं को अपने काम में लगाना होगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि इतने सारे लोगों से धोखा खाने के बाद अब मैं काफी समझदार हो गई हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। अगर मैं उसके बारे में बताना शुरू कर दूं, तो मेरी बायोपिक तक नहीं बन पाएगी। बस आपको मजबूत रहने की जरूरत है। जिंदगी में संघर्ष करना जरूरी है। जब आप संघर्ष देख कर आगे बढ़ना और ग्रो करना शुरू करते हैं, तो चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं।

संघर्ष के दिनों में करनी चाहिए खूब मेहनत

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि संघर्ष के दिनों में आपको जी-तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जिंदगी में कई सारे रास्ते होते हैं, बस आपको उन्हें ढूंढकर उन पर चलना है। हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। बस कर्मा पर भरोसा रखें और सही रास्ते पर चलें। जिंदा रहने के लिए आपको पॉजिटिव, मजबूत और इतना आत्मनिर्भर बनना होगा कि अपना बोझ खुद उठा सकें। आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि कम से कम 500 रुपये खुद कमाना जानते हों। किसी दूसरे की जिंदगी की जिम्मेदारी लेना किसी का फर्ज नहीं है। आपको खुद इतना काबिल होना होगा कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकें।

शहनाज गिल ने कहा- अपने आंसू कभी दूसरों के सामने मत बहाओ, नहीं तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे

शहनाज गिल ने बात खत्म करते हुए कहा कि कभी भी अपना कमजोर पक्ष किसी को मत दिखाओ। अपने आंसू कभी दूसरों के सामने मत बहाओ, नहीं तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। सब राक्षस हैं यहां। बस खुद को मजबूत बनाओ और दूसरों के लिए मिसाल बनो। दुनिया को अपना दुख मत दिखाओ, ये सब सिर्फ अपने बहुत करीबी लोगों के साथ ही शेयर करो।

सलमान खान की फिल्म से शहनाज ने किया डेब्यू

वर्क फ्रंट की बात करें तो शहनाज गिल ने सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। अब फैंस उन्हें दोबारा किसी बड़ी हिंदी फिल्म में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।