रियान पराग के बाद अब, चहल का फ्लाइट में ई-सिगरेट पीते हुए वीडियो वायरल

IPL 2026: आईपीएल 2026 के बीच पंजाब किंग्स के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चहल फ्लाइट के अंदर ई-सिगरेट का इस्तेमाल करते नजर आए। बताया जा रहा है कि यह वीडियो अहमदाबाद से हैदराबाद जा रही टीम फ्लाइट का है। वीडियो में अर्शदीप खिलाड़ियो से बातचीत कर रील्स बनाते हुए नजर आ रहे है। हालांकि अब तक इस मामले पर चहल, अर्शदीप , पंजाब किंग्स या आईपीएल की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

🚨SHOCKING | Cricketer Yuzvendra Chahal caught vaping inside a flight pic.twitter.com/HTlzVNQEDQ — The Tatva (@thetatvaindia) May 7, 2026

वीडियो में टीम के खिलाड़ी आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान कैमरे में चहल को लेकर सोशल मीडिया पर वेपिंग के दावे किए जाने लगे। बुधवार को पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराईजर हैदराबाद से हुआ था, जिसमें टीम को 33 रन से हार का सामना करना पड़ा।

इससे पहले रियान पराग भी इसी तरह के विवाद में फंस चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान पराग मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में कथित तौर पर वेपिंग करते कैमरे में कैद हुए थे। इसके बाद बीसीसीआई ने उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया था और एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया था। भारत में फ्लाइट के अंदर धूम्रपान और ई-सिगरेट का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया।

भारत सरकार ने साल 2019 में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। कानून के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ई-सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के अनुसार देश में ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, आयात, निर्यात, परिवहन और प्रचार पर रोक है।