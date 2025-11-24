  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigg Boss 19 में फिनाले से पहले नॉमिनेशन टास्क में बवाल, मालती ने तान्या को जड़ा थप्पड़!

Bigg Boss 19 में फिनाले से पहले नॉमिनेशन टास्क में बवाल, मालती ने तान्या को जड़ा थप्पड़!

बिगबॉस में जहां देखने को मिलता है कि लोग  फ़िनाले से  पहले लड़ाई झगड़ा बंद करके  फ़िनाले का इंतज़ार करते हैं वहीं इस बार  बिगबॉस में  मालती चाहर ने तान्या मित्तल  को थप्पड़  जड़ दिया। इस शो का फिनाले 7 दिसंबर को होने जा रहा है और अब घर में केवल 8 सदस्य बचे हुए हैं। इन 8 सदस्यों में से भी कुछ को बाहर होना है और इसके लिए 'बिग बॉस' ने नॉमिनेशन टास्क रखा। यानी घरवालों के ये वोट डिसाइड करेंगे कि अब कौन सा सदस्य होगा जिन्हें घर से बाहर निकलना होगा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिगबॉस में जहां देखने को मिलता है कि लोग  फ़िनाले से  पहले लड़ाई झगड़ा बंद करके  फ़िनाले का इंतज़ार करते हैं वहीं इस बार  बिगबॉस में  मालती चाहर ने तान्या मित्तल  को थप्पड़  जड़ दिया। इस शो का फिनाले 7 दिसंबर को होने जा रहा है और अब घर में केवल 8 सदस्य बचे हुए हैं। इन 8 सदस्यों में से भी कुछ को बाहर होना है और इसके लिए ‘बिग बॉस’ ने नॉमिनेशन टास्क रखा। यानी घरवालों के ये वोट डिसाइड करेंगे कि अब कौन सा सदस्य होगा जिन्हें घर से बाहर निकलना होगा।

पढ़ें :- Bigg Boss 19: इन दो कंटेस्टेंट के गले में लटकी Eviction की तलवार, कौन होगा घर से बाहर?

एक-दूसरे को घरवालों ने किया नॉमिनेट

इस शो के नए प्रोमो में नॉमिनेशन टास्क को देखकर फिर से ऐसा लग रहा है कि शो में एक बार फिर से मिड वीक एविक्शन होनेवाला है। इस टास्क में सभी घरवालों को कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट करने का मौका दिया गया। सबने अपनी-अपनी वजह गिनाते हुए एक-दूसरे को नॉमिनेट भी किया।वहीं तान्या मित्तल  ने कुछ ऐसा किया कि मालती चाहर ने गुस्से में उनपर हाथ ही उठा दिया।

मालती के चेहरे पर स्टैम्प लगाने की बजाय उनके होंठ पर लगाया

दरअसल, इस नॉमिनेशन टास्क में ‘बिग बॉस’ ने कहा कि घरवाले जिन्हें नॉमिनेट करना चाहते हैं वो उनके चेहरे पर स्टैम्प लगा दें। एक-एक कर सभी कंटेस्टेंट सामने आए और जिन्हें वो शो से बाहर देखना चाहते थे उनके चेहरे पर स्टैम्प लगाते गए और उन्हें बाहर करने के पीछे अपनी वजहें भी गिनाईं। इसी दौरान जब तान्या  की बारी आई तो उन्होंने मालती का नाम लिया। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने मालती के चेहरे पर स्टैम्प लगाने की बजाय उनके होंठ पर ये स्टैम्प लगा दिया। इसी वजह से मालती भड़क जाती है और उनपर हाथ उठा देती हैं।

पढ़ें :- Bigg Boss 19: ‘बहुत कप धुलवाए हैं मुझसे…’, तान्या मित्तल और अमाल मालिक में बढ़ा तकरार

यूजर्स बोले- तान्या ने पहले ही कहा था और अब कर दिखाया

इस घटना को देखकर घरवाले भी अवाक रह जाते हैं। हालांकि, इस प्रोमो पर अब लोगों के रिएक्शंस जबरदस्त हैं। एक ने कहा है, ‘होठों का हिस्सा जानबूझकर बंद किया जाता है मालती…लेकिन तान्या के खिलाफ है तो सबको होंठ दिख रहे हैं कूल! एनाटॉमी सीखें दोस्तों।’ एक और ने कहा- तान्या ने पहले ही कहा था फरहाना को कि मैं लास्ट वीक में लड़ूंगी मालती से और उसने शुरू कर दिया है। एक और ने मजाक में कहा- थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।’ वहीं कई लोग अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि थप्पड़ मारने की वजह से अब मालती शो से आउट होनेवाली हैं। वहीं लोग प्रोमो पर भी सवाल खड़ी कर रहे क्योंकि उनका कहना है कि मालती के थप्पड़ के बाद तान्या हंस रही हैं, इसलिए मामला कुछ और है। हालांकि, लोगों ने ये भी कहा है कि क्या ये मजाक में भी पॉसिबल है थप्पड़ मारना?

 

 

 

पढ़ें :- Bigg Boss 19: इस वीक के लिए नॉमिनेट हुआ पूरा का पूरा घर, कौन होगा बेघर

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigg Boss 19 में फिनाले से पहले नॉमिनेशन टास्क में बवाल, मालती ने तान्या को जड़ा थप्पड़!

Bigg Boss 19 में फिनाले से पहले नॉमिनेशन टास्क में बवाल, मालती...

Bigg Boss 19: इन दो कंटेस्टेंट के गले में लटकी Eviction की तलवार, कौन होगा घर से बाहर?

Bigg Boss 19: इन दो कंटेस्टेंट के गले में लटकी Eviction की...

तलाकशुदा हीरो के प्यार में 21 साल की एक्ट्रेस? बयां किया दिल का हाल, पिता ने किया रिएक्ट

तलाकशुदा हीरो के प्यार में 21 साल की एक्ट्रेस? बयां किया दिल...

Bigg Boss 19: ‘बहुत कप धुलवाए हैं मुझसे…’, तान्या मित्तल और अमाल मालिक में बढ़ा तकरार

Bigg Boss 19: ‘बहुत कप धुलवाए हैं मुझसे…’, तान्या मित्तल और अमाल...

Bigg Boss 19: रोहित शेट्टी का TV पर प्रणित मोरे ने उड़ाया मजाक, पर क्यों रो पड़ीं तान्या मित्तल?

Bigg Boss 19: रोहित शेट्टी का TV पर प्रणित मोरे ने उड़ाया...

Bigg Boss 19: रोहित शेट्टी ने तान्या मित्तल के 'दोगलेपन' से उठाया पर्दा, नेशनल टीवी पर किए खुलसा

Bigg Boss 19: रोहित शेट्टी ने तान्या मित्तल के 'दोगलेपन' से उठाया...