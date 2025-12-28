Bigg Boss 19 फेम मालती चाहर ने खोला खौफनाक बचपन का राज , बोली ‘उनके झगड़े में मुझे मार पड़ती…

  1. हिन्दी समाचार
मोस्ट पॉपुलर टीवी शो  ‘बिग बॉस 19’ की एक्स कंटेस्टेंट मालती चाहर एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुईं हैं। मालती अपने बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई हैं । ‘बिग बॉस 19’ के आखिरी वीक घर में रहने वाली मालती चाहर ने हाल ही में अपने बचपन के बारे में खुलकर बात की।  इस दौरान उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए।  उन्होंने बताया कि माता-पिता अक्सर आपस में लड़ाई करने के बाद उन्हें मारते-पिटते थे। आइए जानते हैं की क्या मालती के बचपन के किस्से 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

12वीं क्लास में पिता ने तोड़ा रिश्ता

मालती चहार ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ‘बिग बॉस 19’ के घर से लेकर अपने माता-पिता के घर तक के बारे में बताया. इस दौरान मालती ने अपने बचपन के दिनों को याद किया और बताया कि उनके माता-पिता के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण थे, जिसका असर उनके बचपन और उन पर काफी गहरा पड़ा है।  मालती ने बताया कि उनके पिता ने उनकी 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी होने तक उनसे रिश्ता तोड़ दिया था.

उनके झगड़े में मुझे मार पड़ती…

मालती ने कहा, ‘मेरे मम्मी-पापा के बीच बहुत टेशन रहती थी. वो हमेशा लड़ते रहते थे।  मुझे बड़ी बेटी होने के नाते यह सब देखना पड़ता था. मेरा भाई क्रिकेट खेलने लगा था, इसलिए वह इन झगड़ों से दूर था।  हम एक 1BHK घर में रहते थे, ऐसे में जब आपके मम्मी-पापा लड़ रहे हों तो आप कहां जाएंगे? कई बार तो ऐसा होता था कि पापा से झगड़ा करने के बाद मेरी मम्मी मुझे मारती थीं. कभी-कभी पापा भी ऐसा ही करते थे. उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इन सबका मुझ पर कितना बुरा असर पड़ रहा है।  उनके बीच आपसी समझ की कमी थी, फिलहाल, पिछले 13 सालों से वो एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं.’

कभी कोई आजादी नहीं मिली

मालती ने आगे कहा, ‘मैंने अपने पापा से कहा था कि मैं मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हूं। लेकिन वो चाहते थे कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं. उनका मानना ​​था कि मुझे अपनी इन डिजायर को दूर रखकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए.’ मालती ने बताया कि उन्हें 11वीं क्लास तक छोटे बाल रखने के लिए मजबूर किया गया था. उन्हें कभी कोई आजादी नहीं दी गई. इसका उन पर काफी गहरा असर पड़ा.

 

