कंडोम फैक्ट्री की मालकिन हैं तान्या मित्तल, टेस्टिंग के सवाल पर बोलीं-सलमान खान भी खीचेंगे तो नहीं...

मुंबई। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का हिस्सा रहीं कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने अब अपनी फैक्ट्री दुनिया को दिखाकर साबित कर दिया है कि वो झूठ नहीं बोल रही थीं। तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने अपनी कंडोम फैक्ट्री (Condom Factory) का टूर करवाया है और दिखाया है कि यहां पर टेस्टिंग कैसे की जाती है? बातचीत के दौरान तान्या मित्तल ने बिग बॉस हाउस में बार-बार उनके झूठी होने और दिखावा करने की बात पर भी जवाब दिया और सलमान खान (Salman Khan) की होस्टिंग को लेकर सवाल उठा दिए।

सलमान से नहीं फटेगा कंडोम

तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने यूट्यूब चैनल ‘द पिंच’ के साथ बातचीत में बताया कि उनकी कंडोम फैक्ट्री (Condom Factory) की मशीनें विदेश से मंगवाई जाती हैं। ताकि इंटरनेशल स्टैंडर्ड की टेस्टिंग हो सके। तान्या ने माना कि भारत जैसे देश में इस सेक्टर में काम करना बहुत बोल्ड डिसीजन था, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। कंडोम की टेस्टिंग के बारे में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने कहा कि उनके कंडोम इतने मजबूत और टेस्टेड होते हैं कि अगर सलमान खान (Salman Khan) भी उन्हें खींचने की कोशिश करें, तो वे नहीं फटेंगे।

‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) से तो तान्या मित्तल (Tanya Mittal) की पॉपुलैरिटी में और भी ज्यादा चार चांद लग चुका है। शो को खत्म हुए काफी दिन हो गए हैं लेकिन तान्या मित्तल (Tanya Mittal) अभी भी चारों तरफ छाई हुई हैं। जब तान्या शो में थीं और अपनी अमीरी और बिजनेस के बारें में बात किया करती थीं, तब लोग उन्हें झूठी समझा करते थे।

‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) के घर से बाहर निकलने के बाद तान्या मित्तल लगातार इंटरव्यू दे रही हैं। हाल ही में उन्होंने न्यूज पिंच से बात की और अपनी फैक्ट्री को अंदर से दिखाया। तान्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें साफ-साफ उनकी कंपनी के अंदर बनने वाला प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है।

तान्या की फैक्ट्री में बनता है ये प्रोडक्ट

दरअसल, तान्या एक फार्मा कंपनी की मालकिन हैं, जिसके अंदर कंडोम बनता है। वीडियो में कंडोम को बनाने का प्रोसेस भी देखने को मिल रहा है। तान्या से इस दौरान ये भी पूछा गया कि इस प्रोडक्ट का बिजनेस करने का फैसला करना काफी बोल्ड रहा होगा।

क्योंकि, लोग तो इसके बारे में बात करने से भी बचते हैं। इस पर उन्होंने हां में जवाब दिया था। आपको बता दें कि ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) के अंदर तान्या को लेकर मालती चाहर ने कहा था कि वो एडल्ट टॉय (Adult Toy) का बिजनेस करती है। मालती के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था।

तान्या मित्तल (Tanya Mittal) अपने अमीरी के बयान को लेकर शो के अंदर भी और शो के बाहर भी लोग उन्हें काफी ट्रोल किया करते थे। अब इस वीडियो को शेयर कर तान्या ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है। हालांकि, तान्या को ट्रोल्स से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है।