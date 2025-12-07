Bigg Boss Season 19 Winner : बिग बॉस 19 के विनर हैं अमाल मलिक, स्क्रीन पोल का दावा

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जा रहे बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, फैंस में इस बात पर बहस चल रही है कि इस बार ग्रैंड चैंपियन कौन बनेगा? 24 अगस्त को 18 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ और 100 दिनों से ज़्यादा चलने वाला यह सफ़र अब खत्म हो गया है, और घर में सिर्फ़ पांच सदस्य बचे हैं।
मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जा रहे बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, फैंस में इस बात पर बहस चल रही है कि इस बार ग्रैंड चैंपियन कौन बनेगा? 24 अगस्त को 18 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ और 100 दिनों से ज़्यादा चलने वाला यह सफ़र अब खत्म हो गया है, और घर में सिर्फ़ पांच सदस्य बचे हैं। रविवार, 7 दिसंबर को, वे एक बार फिर आमने-सामने होंगे, हालांकि आखिरी बार, जब होस्ट सलमान बिग बॉस 19 के टाइटल विनर की घोषणा करेंगे।
लेकिन इस बार कौन ट्रॉफी और 50 लाख रुपये की इनामी रकम घर ले जाएगा? फाइनलिस्ट – गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और तान्या मित्तल में से कौन ग्रैंड चैंपियन बनेगा? जहां शो के फैंस के बीच ऑनलाइन और ऑफलाइन अंदाज़ा लगाने का खेल पहले ही शुरू हो चुका है, वहीं SCREEN ने भी दर्शकों की राय जानने के लिए एक पोल किया।
View this post on Instagram
पढ़ें :- Bigg Boss 19 Voting Lines Closed : फरहाना से गौरव तक की धमाकेदार परफॉर्मेंस, वोटिंग लाइन बंद, आधी रात को होगा ट्विस्ट!
बिग बॉस सीजन 19 का विनर, स्क्रीन पोल के अनुसार म्यूज़िक कंपोज़र-सिंगर अमाल मलिक बिग बॉस 19 के विनर बन सकते हैं। कुल 5,623 वोटों में से, अमाल को 42.6 परसेंट वोट मिले, जिससे वह सबसे आगे रहे और अपने विरोधियों से काफी ज़्यादा वोट हासिल किया। वहीं, एंटरप्रेन्योर-पॉडकास्टर तान्या मित्तल 25.8 परसेंट वोटों के साथ पोल में दूसरे नंबर पर रहीं। CID और अनुपमा जैसे टेलीविज़न सीरियल में अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर एक्टर गौरव खन्ना को 15.2 परसेंट वोट मिले, जबकि लैला मजनू स्टार फरहाना भट्ट और स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे को मिलकर 16.4 परसेंट वोट मिले।
हालांकि अब हवा अमाल के पक्ष में बह रही है, लेकिन बिग बॉस अपने आखिरी मिनट के सरप्राइज़ के लिए जाना जाता है, और इसलिए, असली नतीजा तभी साफ़ होगा जब सलमान खान विनर का हाथ उठाकर, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, अनाउंसमेंट करेंगे।
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले रात 9 बजे JioHotstar पर लाइव स्ट्रीम होगा, जबकि टीवी देखने वाले इसे रात 10.30 बजे से कलर्स टीवी पर देख सकते हैं। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे इस इवेंट में स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे, और अपनी आने वाली फ़िल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को प्रमोट करेंगे।