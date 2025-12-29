तान्या और नीलम की टूटी दोस्ती , Bigg Boss 19 की एक्स कंटेस्टेंट ने खुद किया कबूल

  1. हिन्दी समाचार
भले ही बिग बॉस का 19 को ख़त्म हुए एक महीना हो गया लेकिन कंटेस्टेंट की चर्चाएं लगातार हो रही है। सबसे ज्यादा जो सुर्ख़ियों मे बनी हुई हैं वो है तान्या मित्तल। वहीं, शो के अंदर तान्या मित्तल और नीलम गिरी के बीच दोस्ती देखने को मिली थी. हालांकि बाहर आने के बाद दोनों की दोस्ती में दरार आ गई है, क्योंकि तान्या का कहना था कि नीलम ने उनके पीछे से बुराई की है जिसके कारण दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. वहीं, अब नीलम ने भी खुलासा कर दिया है कि दोनों की दोस्ती खत्म हो चुकी है.

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

तान्या के साथ काम नहीं करना चाहती नीलम

हाल ही में नीलम गिरी कैजुअल लुक में स्पॉट हुईं थी और इस दौरान उन्होंने पपराजी से बातचीत की. पपराजी ने तान्या और फरहाना भट्ट का भी जिक्र किया. नीलम से जब पूछा गया कि क्या वह तान्या मित्तल के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं. इसपर उन्होंने कहा, “गाने तो मेरे हमेशा ही आते हैं. लेकिन जब दोबारा उनसे तान्या संग काम करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया.

नीलम और तान्या की दोस्ती खत्म

इसके अलावा नीलम ने तान्या संग दोस्ती को लेकर कहा, ” दोस्ती…पहले वाली बात ही नहीं रही दोस्ती में.अब क्या दोस्ती, दोस्ती अब खत्म हो जाएगी. मैंने दोस्ती निभाई ना, उससे नहीं निभाई, तो बस बात खत्म.

तान्या ने नीलम को अनफॉलो करने पर कही थी ये बात

वहीं, बीते दिनों तान्या ने नीलम को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा, ” मैंने सोशल मीडिया पर नीलम को अनफॉलो कर दिया है. शो के बाद मुझे उनके इंटरव्यू के कुछ क्लिप दिखे, जिसमें उन्होंने मुझे फेक और झूठा कहा. मुझे उनकी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई. मैंने उन पर भरोसा किया था. अपने मन की बातें शेयर की थी, लेकिन उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया. अगर वो मुझे अपनी दोस्त मानती है, तो उन्हें इस तरह की बातें मेरे लिए नहीं कहनी चाहिए थी.”

