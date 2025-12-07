Bigg Boss 19 Voting Lines Closed : फरहाना से गौरव तक की धमाकेदार परफॉर्मेंस, वोटिंग लाइन बंद, आधी रात को होगा ट्विस्ट!

कुछ घंटे ही शेष हैं जब 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) के विनर का ऐलान किया जाएगा। जी हां, 7 दिसंबर 2025, रविवार को इस शो का ग्रैंड फिनाले धमाकेदार परफॉर्मेंस से सराबोर होगा। टॉप 5 फाइनलिस्ट में अमल मलिक, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट हैं।
मुंबई। कुछ घंटे ही शेष हैं जब ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) के विनर का ऐलान किया जाएगा। जी हां, 7 दिसंबर 2025, रविवार को इस शो का ग्रैंड फिनाले धमाकेदार परफॉर्मेंस से सराबोर होगा। टॉप 5 फाइनलिस्ट में अमल मलिक, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट हैं। मेकर्स ने अब वोटिंग लाइन बंद कर दी है। यानी फैंस अब अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नेहल चुडासमा, फरहाना और कुनिका सदानंद की परफॉर्मेंस का प्रोमो वायरल हो रहा है।
Grand Finale ke stage pe lagegi aag jab Top 5 contestants karenge perform! Are you excited? 🤩
Dekhiye #BiggBoss19 ka Grand Finale, aaj raat 9 baje, #JioHotstar aur #ColorsTV par!
Watch Now: https://t.co/wpGGfH0z0T#BiggBossOnJioHotstar #BB19OnJioHotstar pic.twitter.com/1XqWoxueMG
— JioHotstar Reality (@HotstarReality) December 7, 2025
जानकारी के अनुसार, ‘बिग बॉस 19’ के ग्रैंड फिनाले से कुछ घंटे पहले वोटिंग लाइन्स बंद हो गई हैं। उम्मीद है कि दर्शकों और फैंस ने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को अपना कीमती वोट दे दिया होगा। और सबसे काबिल सदस्य टाइटल और ट्रॉफी जीतेगा। हालांकि, मेकर्स टॉप 2 फाइनलिस्ट के लिए आधी रात को 5 मिनट के लिए वोटिंग लाइन्स फिर से खोल सकते हैं। क्योंकि पिछले कई सीजन से मेकर्स ऐसा करते आए हैं।
ग्रैंड फिनाले में परफॉर्मेंस
Finale night par Farrhana, Nehal aur Kunickaa ki powerful performance ne laga di aag 🔥
Don’t miss it! 🤩💃
Dekhiye #BiggBoss19 ka Grand Finale, aaj raat 9 baje, #JioHotstar aur #ColorsTV par!
Watch Now: https://t.co/XNlwzrEgyf#BiggBossOnJioHotstar #BB19OnJioHotstar pic.twitter.com/RX6sBnXNdO
— JioHotstar Reality (@HotstarReality) December 7, 2025
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर ग्रैंड फिनाले में परफॉर्मेंस का वीडियो पोस्ट किया है। इसमें फरहाना भट्ट, कुनिका सदानंद और नेहल चुडासमा परफॉर्म करती हुई दिख रही हैं।
अभिषेक-अशनूर की परफॉर्मेंस
Dosti ka magic chhaayega damdaar, jab karenge perform ek saath kuch puraane yaar! 😍✨
Dekhiye #BiggBoss19 ka Grand Finale, aaj raat 9 baje, #JioHotstar aur #ColorsTV par!
Watch Now: https://t.co/wpGGfH0z0T#BiggBossOnJioHotstar #BB19OnJioHotstar pic.twitter.com/YOnw5Pu1ky
— JioHotstar Reality (@HotstarReality) December 7, 2025
इन तीनों के अलावा अभिषेक बजाज और अशनूर कौर साथ में परफॉर्म करेंगे। शहबाज बदेशा और अमल मलिक, मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना भी डांस करेंगे।
ये मेहमान करेंगे शिरकत
रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रैंड फिनाले में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे शिरकत करेंगे। इनके अलावा भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी आएंगे। उनके साथ करण कुंद्रा और सनी लियोनी भी होंगे।