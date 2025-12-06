Bigg Boss 19 : ‘बिग बॉस 19’ शो अपने आखिरी पड़ाव पर, फिनाले से पहले विकिपीडिया ने सुना दिया फैसला, वोटिंग ट्रेंड में आया ट्विस्ट

  1. हिन्दी समाचार
रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19)  अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। जैसे-जैसे ग्रैंड फिनाले करीब आ रहा है, दर्शकों में उत्सुकता भी चरम पर है। इस बार का सीजन कई विवादों, दोस्तियों और बदलते समीकरणों के बीच चला और अब शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स फाइनल मुकाबले में उतरने को तैयार हैं।

मुंबई। रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19)  अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। जैसे-जैसे ग्रैंड फिनाले करीब आ रहा है, दर्शकों में उत्सुकता भी चरम पर है। इस बार का सीजन कई विवादों, दोस्तियों और बदलते समीकरणों के बीच चला और अब शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स फाइनल मुकाबले में उतरने को तैयार हैं। इनमें अमाल मलिक, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल शामिल हैं। लेकिन फिनाले से ठीक एक दिन पहले ऐसी घटना सामने आई है जिसने शो के दर्शकों को हैरानी में डाल दिया है।

विकिपीडिया ने कर दिया विजेता का एलान?

सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा शुरू हुई कि विकिपीडिया (Wikipedia) ने ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) के विजेता का नाम अपडेट कर दिया है। जिस नाम का जिक्र हुआ, वह कोई और नहीं बल्कि प्रतियोगियों में सबसे संतुलित और शांत माने जाने वाले गौरव खन्ना का है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी रियलिटी शो को लेकर इंटरनेट पर इस तरह की जानकारी वायरल हुई हो, लेकिन इस बार यह खबर फैंस के बीच हलचल मचाने के लिए काफी थी।

गौरव ने पूरे सीजन में बेहद संयमित खेल दिखाया। उनकी रणनीति साफ-सुथरी रही और उन्होंने कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे दर्शकों की नजर में उनकी छवि खराब हो। शांत स्वभाव और समझदारी के कारण उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती गई।

वोटिंग ट्रेंड में पलट गया खेल

जहां एक ओर विकिपीडिया पर गौरव के नाम को विजेता के रूप में दिखाया गया, वहीं दूसरी ओर दर्शकों के वोटिंग ट्रेंड में एक अलग तस्वीर सामने आई। शुरुआती दिनों में तान्या मित्तल लगातार शीर्ष तीन में बनी हुई थीं, लेकिन फिनाले से ठीक पहले तस्वीर पलट गई। नए वोटिंग आंकड़ों में अब फरहाना भट्ट ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उनका सफर, उतार-चढ़ाव ने दर्शकों का ध्यान खींचा और अब वह फिनाले में मजबूत दावेदार बनकर उभरी हैं। वहीं तान्या मित्तल शीर्ष तीन से बाहर होती दिख रही हैं।

अमाल मलिक और प्रणित मोरे भी अपनी-अपनी जगह मजबूती से टिके हुए हैं और दोनों की फैन फॉलोइंग भी लगातार बढ़ रही है। फिनाले की रात मुकाबला कितना रोमांचक होने वाला है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वोटिंग में हर कुछ घंटों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है।

फिनाले की रात क्या होगा?

7 दिसंबर को होने वाला ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले इस बार बेहद खास माना जा रहा है। पूरे सीजन में कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिले। कभी दोस्त दुश्मन बने, तो कभी दुश्मनों ने दोस्ती की मिसाल पेश की। अब दर्शकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या विकिपीडिया का दावा सही साबित होगा या फिर दर्शकों की वोटिंग किसी और को इस सीजन का ताज पहनाएगी।

