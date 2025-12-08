  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigg Boss-19 Winner : गौरव खन्ना ‘बिग बॉस 19’ के बने विनर, सलमान खान के शो को किया अपने नाम

Bigg Boss-19 Winner : गौरव खन्ना ‘बिग बॉस 19’ के बने विनर, सलमान खान के शो को किया अपने नाम

Bigg Boss -19 Winner : टीवी के सबसे बड़े रिएलिटी और कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss-19) के विनर के नाम का एलान हो चुका है। गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने इस सीजन को अपने नाम कर लिया है। 7 दिसंबर को इस शो का ग्रैंड फिनाले हुआ, जहां पर होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने विनर के तौर पर उनके नाम का एलान किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Bigg Boss -19 Winner : टीवी के सबसे बड़े रिएलिटी और कंट्रोवर्शियल शो ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss-19) के विनर के नाम का एलान हो चुका है। गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने इस सीजन को अपने नाम कर लिया है। 7 दिसंबर को इस शो का ग्रैंड फिनाले हुआ, जहां पर होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने विनर के तौर पर उनके नाम का एलान किया है। फरहाना भट्ट शो की रनर अप रहीं। दोनों ने ही इस सीजन में खूब सुर्खियों बटोरी। दोनों ने अपने-अपने तरीके से गेम खेला और सभी को पीछे छोड़ते हुए टॉप-2 कंटेस्टेंट बने।

पढ़ें :- Bigg Boss Season 19 Winner : बिग बॉस 19 के विनर हैं अमाल मलिक, स्क्रीन पोल का दावा

पढ़ें :- Bigg Boss 19 Voting Lines Closed : फरहाना से गौरव तक की धमाकेदार परफॉर्मेंस, वोटिंग लाइन बंद, आधी रात को होगा ट्विस्ट!

सलमान खान ने पहले बतौर विनर गौरव के नाम का एलान किया और फिर उन्हें इस सीजन की ट्रॉफी सौंपी, जैसे ही खुलासा हुआ कि वो विजेता बन गए हैं वहां बैठे तमाम लोग उनके लिए तालियां बजाने लगे। उन्हें सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं मिली बल्कि उन्हें 50 लाख रुपये की कैश प्राइज मनी भी मिली है। ये शो 24 अगस्त से शुरू हुआ था। यानी 15 हफ्तों के बाद इसे अपना विनर मिला है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigg Boss-19 Winner : गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' के बने विनर, सलमान खान के शो को किया अपने नाम

Bigg Boss-19 Winner : गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' के बने विनर,...

Bigg Boss Season 19 Winner : बिग बॉस 19 के विनर हैं अमाल मलिक, स्क्रीन पोल का दावा

Bigg Boss Season 19 Winner : बिग बॉस 19 के विनर हैं...

Bigg Boss Season 19 Winner : होस्ट सलमान खान आज रात विनर अनाउंस करने के लिए पूरी तरह हैं तैयार

Bigg Boss Season 19 Winner : होस्ट सलमान खान आज रात विनर...

Bigg Boss 19 Voting Lines Closed : फरहाना से गौरव तक की धमाकेदार परफॉर्मेंस, वोटिंग लाइन बंद, आधी रात को होगा ट्विस्ट!

Bigg Boss 19 Voting Lines Closed : फरहाना से गौरव तक की...

Bigg Boss 19 : ‘बिग बॉस 19’ शो अपने आखिरी पड़ाव पर, फिनाले से पहले विकिपीडिया ने सुना दिया फैसला, वोटिंग ट्रेंड में आया ट्विस्ट

Bigg Boss 19 : ‘बिग बॉस 19’ शो अपने आखिरी पड़ाव पर,...

नहीं रिलीज हुई बालकृष्ण स्टारर अखंड-2, पांच दिसबंर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में होनी थी रिलीज

नहीं रिलीज हुई बालकृष्ण स्टारर अखंड-2, पांच दिसबंर को दुनिया भर के...