Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 के झूठ पर से बसीर अली ने उठाया पर्दा, ना कोई सीक्रेट रूम ना कुछ

जब से बसीर आली बिगबॉस से बाहर हुए हैं तब से एक एक खुलासा कर रहे हैं। बसीर अली के एविक्शन के बाद दर्शक लगातार उनके वापसी की मांग कर रहे हैं। बता दें बसीर अली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वो एविक्शन के बारे में बात कर रहे हैं

बिग बॉस 19 में बसीर अली ने एविक्शन पर जाने क्या कहा

बिग बॉस 19 से बसीर अली का एविक्शन हो गया। जिसके बाद एक इंटरव्यू में अपने एविक्शन और नागिन 7 को लेकर बात की है। जब रिपोर्टर ने पूछा कि आपको एविक्शन के बाद सीक्रेट रूम में ले जाया गया। और वहाँ से वापस लाया गया। जिसके बाद ये भी सवाल पूछा गया कि आपको नागिन 7 के लिए कास्ट किया गया हैजिसपर बसीर ने बताया कि उनको नहीं पता था की उनको सीक्रेट रूम से वापस लाया गया। तो वहीं नागिन सीजन 7 के बारे में कहा कि एकता कपूर ने कहीं उनका नाम मेंशन नहीं किया है। इसके साथ ही बसीर ने बताया कि जब उनको एविक्ट किया गया। तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे।

किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनको Bigg Boss 19 से एविक्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एलिमिनेशन के ठीक बाद चीजें कैसे सामने आईं – जिस क्षण उनका नाम पुकारा गया, आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें कार में घुमाया गया और अंत में घर जाने से पहले एक कप चाय और बिस्कुट के लिए उनकी वैनिटी में छोड़ दिया गया। “यह कोई बड़ा ट्विस्ट या सीक्रेट गेम नहीं था,” उन्होंने कहा कि “मुझे मेरा कार्ड मिला, अलविदा कहा, और बस।”