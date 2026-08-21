Raksha Bandhan Special : घर पर मिनटों में बनाएं ‘चॉकलेट ड्राई-फ्रूट बर्फी’, स्वादिष्ट बर्फी त्योहार की मिठास कर देगी दोगुना

लखनऊ। रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) का त्योहार भाई-बहन के पवित्र प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस खास मौके पर बाजारों में मिठाइयों की मांग आसमान छूने लगती है। लेकिन हर साल की तरह, इस बार भी बाजार की मिठाइयों में मिलावट का डर लोगों को सता रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य और स्वाद का ध्यान रखते हुए, ज़्यादातर परिवार अब घर पर ही शुद्ध मिठाइयां बनाने पर ज़ोर दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक बेहद खास और आसानी से बनने वाली मिठाई आजकल सोशल मीडिया से लेकर हर घर की रसोई में छाई हुई है, जिसका नाम है – ‘चॉकलेट ड्राई-फ्रूट बर्फी’ (Chocolate Dry-Fruit Barfi)।

यह एक ऐसी फ्युजन मिठाई है जिसमें पारंपरिक भारतीय ड्राई-फ्रूट्स (Indian Dry Fruits) की पौष्टिकता और आधुनिक चॉकलेट का लाजवाब स्वाद एक साथ मिलता है। आमतौर पर बच्चे मावा या बेसन की पारंपरिक मिठाइयां खाने में थोड़ा नखरा करते हैं, लेकिन चॉकलेट का नाम सुनते ही उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। दूसरी ओर, घर के बड़े-बुजुर्गों को मेवे का देसी स्वाद बहुत पसंद आता है। यह बर्फी इन दोनों ही पीढ़ियों की पसंद का एक बेहतरीन संगम है, जिसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी इसे बिना गैस जलाए या चाशनी की झंझट के झटपट तैयार कर सकता है।

बनाने की विधि है बेहद आसान

इस स्वादिष्ट मिठाई को बनाने के लिए आपको किसी खास कुकिंग क्लास या घंटों मेहनत की जरूरत नहीं है। बस बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाली डार्क या मिल्क चॉकलेट लें। अगर आपको थोड़ा कड़वा और रिच स्वाद पसंद है, तो डार्क चॉकलेट चुनें। वहीं अगर इसे खास तौर पर बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मिल्क चॉकलेट सबसे बेहतरीन रहेगी। सबसे पहले चॉकलेट के टुकड़ों को एक कांच या स्टील के बर्तन में निकालें और इसे ‘डबल बॉयलर’ विधि या माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह पिघला लें।

जब चॉकलेट पूरी तरह से पिघल कर एक मुलायम पेस्ट में बदल जाए, तो इसमें अपनी पसंद के ढेर सारे बारीक कटे हुए मेवे मिला दें। काजू, बादाम और पिस्ता इस बर्फी के स्वाद में चार चांद लगा देते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाल सकते हैं। अब इन कटे हुए मेवों को पिघली हुई चॉकलेट में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि हर एक टुकड़े पर चॉकलेट की एक मोटी और मीठी परत चढ़ जाए।

बिना किसी झंझट के होती है तैयार

मिश्रण तैयार होने के बाद, एक गहरी प्लेट या चौकोर ट्रे लें। उस पर थोड़ा सा बटर पेपर बिछाएं ताकि बर्फी आसानी से बाहर निकल सके। अब इस चॉकलेट और मेवे के मिश्रण को ट्रे में डालें और चम्मच की मदद से इसे समान रूप से फैलाकर सेट कर दें। आप चाहें तो सजावट के लिए इसके ऊपर से कुछ और बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम छिड़क सकते हैं जिससे यह दिखने में बिल्कुल बाजार जैसी लगे।

अब इस ट्रे को लगभग एक से दो घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जब यह मिश्रण पूरी तरह से कड़क और सेट हो जाए, तो इसे बाहर निकालें। एक तेज चाकू की मदद से इसे चौकोर या अपनी पसंद के किसी भी बर्फी के आकार में काट लें। बस, आपकी महंगी और स्वादिष्ट ‘चॉकलेट ड्राई-फ्रूट बर्फी’ बनकर बिल्कुल तैयार है।

शुद्धता और प्यार का अनोखा संगम

बाजार में बिकने वाली महंगी मिठाइयों में अक्सर चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और कई बार पुराने मेवों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आप इसे घर पर बनाते हैं, तो शुद्धता की पूरी गारंटी होती है। डार्क चॉकलेट और मेवों का पोषण इसे सेहत के लिहाज से भी एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। आप इसे रंग-बिरंगे रैपिंग पेपर में पैक करके राखी की थाली में सजा सकते हैं। तो इस बार बाजार की मिलावटी मिठाइयों को कहें ‘ना’ और अपने हाथों की बनी इस स्वादिष्ट बर्फी से त्योहार की मिठास को दोगुना करें।

रिपोर्ट: दीपांजली मिश्रा