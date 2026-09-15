मथुरा के ज्वेलरी शोरूम में 14 करोड़ का सोना और 15 लाख कैश, चुराने वाला निकला पुराना कर्मचारी...

मथुरा के कोसीकलां सराफा बाजार में ज्वेलरी शोरूम से हुई करोड़ों रुपये की चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दिया है। जांच की दिशा शोरूम में पहले काम कर चुके कर्मचारी पप्पू तक पहुंची। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसके पास से करीब 8 किलो सोने के आभूषण और 11 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी में सिर्फ आरोपी शामिल था या उसके साथ किसी और ने भी भूमिका निभाई थी। साथ ही बाकी सामान की बरामदगी को लेकर भी पूछताछ की जा रही है।

CCTV ने खोली चोरी की कहानी

जांच के दौरान पुलिस ने शोरूम और उसके आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली। फुटेज में एक व्यक्ति रात के समय शोरूम के भीतर जाता और कई घंटे बाद बाहर निकलता दिखाई दिया। चेहरे को ढकने के कारण शुरुआत में उसकी पहचान करना आसान नहीं था। पुलिस के मुताबिक आरोपी रात करीब 10 बजे छत के रास्ते शोरूम तक पहुंचा था। अंदर जाने के लिए उसने मिनी गैस कटर का इस्तेमाल कर दरवाजे का ताला काटा। इसके बाद वह स्ट्रांग रूम तक पहुंचा और वहां रखे आभूषण तथा नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

सात घंटे तक शोरूम के अंदर रहा

पुलिस की जांच के मुताबिक चोरी की वारदात जल्दबाजी में नहीं की गई। आरोपी काफी देर तक शोरूम के भीतर मौजूद रहा और सुबह करीब पांच बजे मुख्य गेट की ओर से बाहर निकलता नजर आया। यानी रात में दाखिल होने के बाद उसने करीब सात घंटे अंदर बिताए। पुलिस का मानना है कि शोरूम की बनावट और वहां रखे सामान की जानकारी होने की वजह से पूर्व कर्मचारी होने का पहलू जांच में अहम साबित हुआ।

सुबह दुकान खुली तो सामने आई बड़ी चोरी

शोरूम संचालक रविवार शाम प्रतिष्ठान बंद कर घर चले गए थे। अगले दिन सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो ताले और अंदर की स्थिति देखकर उन्हें चोरी का पता चला। जांच करने पर स्ट्रांग रूम से बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण और नकदी गायब मिली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब 10.50 किलो सोने के आभूषण और 15 लाख रुपये नकद चोरी हुए थे। चोरी किए गए सामान की शुरुआती कीमत करीब 14 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

11 पुलिस टीमों ने लगाया सुरागों का जाल

इतनी बड़ी वारदात के बाद पुलिस ने खुलासे के लिए 11 टीमें गठित कीं। मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। आसपास के CCTV कैमरों से लेकर संदिग्ध लोगों की गतिविधियों तक की जांच की गई। इसी जांच के दौरान रामनगर निवासी पप्पू का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके कब्जे से चोरी का कुछ सामान बरामद होने की बात कही।

अभी बाकी माल की तलाश जारी

पुलिस के मुताबिक, फिलहाल करीब 7 किलो सोने के आभूषण और 11 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। शुरुआती पूछताछ में वारदात को अकेले अंजाम देने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी से चोरी के बाकी सामान, वारदात की पूरी योजना और किसी अन्य व्यक्ति की संभावित भूमिका को लेकर पूछताछ जारी है। जांच पूरी होने के बाद मामले में विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।