  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. महाराष्ट्र के भंडारा में ट्रक से टकराई मजदूरों से भरी जीप, छत्तीसगढ़ के 9 लोगों की मौत; 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल

महाराष्ट्र के भंडारा में ट्रक से टकराई मजदूरों से भरी जीप, छत्तीसगढ़ के 9 लोगों की मौत; 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। लाखनी तालुका के पिंपलगाव (मुंडीपार) के पास हाईवे पर ट्रक और जीप की जोरदार भिड़ंत में 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल हुए कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है...

By Harsh 
Updated Date

भंडारा: महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। लाखनी तालुका के पिंपलगाव (मुंडीपार) के पास हाईवे पर ट्रक और जीप की जोरदार भिड़ंत में 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल हुए कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पढ़ें :- डिवाइडर से टकराकर पलटी श्रद्धालुओं की पिकअप, 6 की मौत,  बागपत में एक्सप्रेस-वे पर हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि जीप में छत्तीसगढ़ के मजदूर सवार थे और वाहन रायपुर से नागपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान मुंडीपार के पास एक ट्रक पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद हाईवे पर आ रहा था। तभी तेज रफ्तार जीप ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप का अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें बैठे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। सूचना मिलने पर लाखनी-साकोली पुलिस के साथ गड़ेगांव हाईवे पुलिस चौकी की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, ताकि हाईवे पर आवागमन दोबारा शुरू कराया जा सके।

दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोग छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतकों की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर उनके परिवारों को सूचना देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घायलों को इलाज के लिए भंडारा स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अस्पताल में भर्ती कुछ घायलों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है।

पढ़ें :- यूपी में ट्रांसफार्मर से टकराई कार, 3 दोस्तों की जिंदा जलकर मौत, 3 घायल

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर जीप और ट्रक की टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। उधर दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया, जिसके बाद रास्ता साफ हुआ और वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सकी।

 

पढ़ें :- iPhone की जिद ने उजाड़ दिया पूरा परिवार, पहाड़ी पर चढ़े बेटे को बचाने में माता-पिता की भी मौत

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिल्ली में कैफे के बाहर दो नकाबपोशों ने की 15 राउंड फायरिंग, दो घायल, चश्मदीद ने सुनाई पूरी घटना

दिल्ली में कैफे के बाहर दो नकाबपोशों ने की 15 राउंड फायरिंग,...

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: रूस के राष्ट्रपति और PM मोदी की हुई मुलाकात, ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, निवेश समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: रूस के राष्ट्रपति और PM मोदी की हुई मुलाकात,...

80 के दशक का रेट्रो लुक का ट्रेंड फिर से क्यों आ रहा है लोगों को बेहद पसंद?

80 के दशक का रेट्रो लुक का ट्रेंड फिर से क्यों आ...

असम की नगांव लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने पूर्व आईएएस अधिकारी देवाशीष शर्मा को घोषित किया अपना उम्मीदवार

असम की नगांव लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने पूर्व आईएएस अधिकारी...

वाराणसी में CCTV पर गमछा डालकर बेखौफ चोरों ने की लाखों की चोरी, मचा हड़कंप

वाराणसी में CCTV पर गमछा डालकर बेखौफ चोरों ने की लाखों की...

पीयूष गोयल, बोले- BRICS में भारत का बढ़ा कद, वैश्विक GDP के 40 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं इसके सदस्य देश

पीयूष गोयल, बोले- BRICS में भारत का बढ़ा कद, वैश्विक GDP के...