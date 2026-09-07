डिवाइडर से टकराकर पलटी श्रद्धालुओं की पिकअप, 6 की मौत,  बागपत में एक्सप्रेस-वे पर हुआ हादसा

बागपत : ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। खेकड़ा थाना क्षेत्र में बड़ागांव कट के पास श्रद्धालुओं से भरी पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद वाहन में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस की चार पीआरवी, खेकड़ा थाना पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों की मदद से वाहन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भेजा गया। उन्हें सीएचसी खेकड़ा, सीएचसी बागपत और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति वाले मरीजों को हायर सेंटर भेजा गया है।

राजस्थान से बदायूं जा रहे थे श्रद्धालु

बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु राजस्थान से बदायूं की ओर जा रहे थे। रात करीब 12:30 बजे पुलिस को डायल-112 से हादसे की जानकारी मिली थी। शुरुआती जांच में वाहन के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने की बात सामने आई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 14 लोगों को मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. अजीत चौधरी के मुताबिक अब तक छह लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। अन्य घायलों का इमरजेंसी में इलाज चल रहा है।

परिजनों के लिए पुलिस ने नंबर जारी किया

हादसे के बाद पुलिस ने एक्सप्रेस-वे पर यातायात व्यवस्था संभाली और रास्ता सामान्य कराया। मृतकों की पहचान और उनके परिवार वालों से संपर्क की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस ने परिजनों की मदद के लिए मोबाइल नंबर 9454417383 जारी किया है। इस नंबर पर संपर्क कर हादसे में घायल या मृत लोगों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। दुर्घटना की पूरी वजह जानने के लिए पुलिस जांच कर रही है।