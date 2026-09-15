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Tech Career: 14 हजार में BCA, अब 35 लाख का पैकेज, बिहार के लड़के की ऐसे बदली जिंदगी

बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर एक युवा ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ऐसी सफलता हासिल की है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। दावा है कि इस छात्र ने महज 14 हजार रुपये में BCA की पढ़ाई पूरी की और अब बेंगलुरु में नौकरी हासिल कर करीब 35 लाख रुपये सालाना के पैकेज पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, नौकरी शुरू किए उसे एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अब उसकी पहली सैलरी भी आ गई है।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

Tech Career: इस कहानी की सबसे खास बात इसकी कम लागत है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मुताबिक, बिहार के एक छोटे कॉलेज से छात्र ने सिर्फ 14 हजार रुपये के खर्च में BCA की पढ़ाई पूरी की। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद उसने कंप्यूटर और आईटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया।

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बिहार में बड़ी संख्या में छात्र आज भी पारंपरिक ग्रेजुएशन कोर्स को सुरक्षित विकल्प मानते हैं। इसके बाद कई युवा UPSC, BPSC, रेलवे, बैंकिंग और दूसरी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। लेकिन महंगी फीस और सीमित संसाधनों के कारण हर छात्र इंजीनियरिंग या महंगे प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाता। ऐसे में BCA जैसे कोर्स उनके लिए आईटी क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता बन सकते हैं।

BCA के बाद बेंगलुरु में मिली नौकरी

रिपोर्ट के मुताबिक, छोटे कॉलेज से BCA करने के बाद इस युवा को बेंगलुरु में नौकरी मिली। उसकी सालाना सैलरी करीब 35 लाख रुपये बताई गई है। नौकरी शुरू करने के एक महीने से ज्यादा समय बाद उसकी पहली सैलरी आई, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है।

यह कहानी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि बड़े पैकेज के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान से महंगी पढ़ाई करना जरूरी है। लेकिन आईटी सेक्टर में डिग्री के साथ-साथ कोडिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं।

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बिहार के युवाओं के लिए क्या है संदेश?

इस कहानी से यह संकेत मिलता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के जरिए करियर के नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि 35 लाख रुपये का पैकेज हर BCA छात्र के लिए सामान्य परिणाम नहीं है। यह एक विशेष सफलता की कहानी है।

आज के दौर में आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कंपनियां केवल डिग्री पर निर्भर नहीं रहतीं, बल्कि उम्मीदवार की तकनीकी क्षमता, कोडिंग, समस्या सुलझाने की क्षमता और वास्तविक प्रोजेक्ट पर काम करने के अनुभव को भी महत्व देती हैं।

यही वजह है कि बिहार के छोटे गांव से निकलकर सिर्फ 14 हजार रुपये में BCA करने और फिर लाखों के पैकेज तक पहुंचने वाले इस युवा की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है।

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