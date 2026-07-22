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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ,बोले-सरकार NEET पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, स्पीकर सभी दलों के फ्लोर नेताओं से चर्चा कर हमें अवगत करा दें

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ने कहा कि पिछले तीन दिनों से हम विपक्ष को चर्चा के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज फिर कहता हूं कि सरकार NEET पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन सदन में चर्चा किसी नियम के तहत होती है और उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी पड़ती है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session 2026) के शुरुआती दो दिनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak), कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। तीसरे दिन भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ है।

पढ़ें :- Parliament Monsoon Session 2026 : संसद में गतिरोध पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले-'पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, फिर सदन में होगी चर्चा'

इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ने कहा कि पिछले तीन दिनों से हम विपक्ष को चर्चा के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज फिर कहता हूं कि सरकार NEET पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन सदन में चर्चा किसी नियम के तहत होती है और उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी पड़ती है।

किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होगी, उसकी अवधि (Duration) क्या होगी और वह किस नियम के तहत होगी। इस पर लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों के फ्लोर नेताओं से चर्चा कर हमें अवगत करा दें। सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।

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