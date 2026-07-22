छात्रों के मुद्दों को उठाकर राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं राहुल गांधी, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है: जेपी नड्डा

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को प्रेस कॉफ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, जो छात्रों की मांग है, सबसे पहले मैं कहूंगा कि इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये एक गहन समस्या है और इस समस्या का गहनता से चर्चा करने की आवश्यकता रहती है। मैं आज यहां ये भी कहना चाहूंगा कि शाम 4 बजे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में चर्चा की। ये जांच का विषय है और इसके लिए सरकार हर बात का जवाब जनता के सामने रखेगी।

उन्होंने आगे कहा, जम्मू-कश्मीर में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। वहां INC और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में, स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का पेपर लीक हुआ था। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। झारखंड में, JAC की हिंदी और साइंस की परीक्षाएं लीक हुई थीं। वहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तेलंगाना में, इंटरमीडिएट परीक्षाओं का भाषा का पेपर लीक हुआ था। वहां कांग्रेस और CPI की सरकार है। इसी तरह, SSC परीक्षा में भी भाषा का पेपर लीक हुआ था।

जेपी नड्डा ने इसके साथ कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि वे इतने चुनिंदा क्यों हैं। कांग्रेस और INDI गठबंधन वाली सरकारों वाले राज्यों में हुए पेपर लीक के बारे में आपने बात क्यों नहीं की? यह साफ़ है कि आपको छात्रों के हितों की कोई परवाह नहीं है। आपका मकसद शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना या छात्रों को न्याय दिलाना नहीं है। आप छात्रों के मुद्दों को उठाकर राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।