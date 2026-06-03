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Breaking News : कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से फिरहाद हकीम ने दिया इस्तीफा

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सीनियर नेता फिरहाद हकीम (Firhad Hakim) ने कोलकाता नगर निगम (Kolkata Municipal Corporation) के मेयर पद (Mayoral Post) से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम पार्टी के भीतर मचे भारी राजनीतिक घमासान और बगावत के बीच उठाया गया है।

By santosh singh 
Updated Date

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सीनियर नेता फिरहाद हकीम (Firhad Hakim) ने कोलकाता नगर निगम (Kolkata Municipal Corporation) के मेयर पद (Mayoral Post) से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम पार्टी के भीतर मचे भारी राजनीतिक घमासान और बगावत के बीच उठाया गया है। इसके कारण राज्य में तृणमूल के संगठनात्मक ढांचे में भी बड़े बदलाव हुए हैं।

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