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Viral Video: लड़की को आई नींद तो लड़का ट्रेन में अश्लीलता पर उतरा तो इस तरह सिखाया सबक 

अगर एक  महिला अपने पर आ जाए तो वह क्या कुछ नहीं कर सकती है। बस एक बार हिम्मत करने की जरूरत होती है। ट्रेन या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठाया जाता है।

By santosh singh 
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Viral Video : अगर एक  महिला अपने पर आ जाए तो वह क्या कुछ नहीं कर सकती है। बस एक बार हिम्मत करने की जरूरत होती है। ट्रेन या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठाया जाता है।

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इस सबके बीच ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला को सोए हुए में छेड़ने की कोशिश शख्स करता है। उसे नहीं पता होता है कि उसका अंजाम कुछ ऐसा होगा। वायरल वीडियो का अंत देखकर आपको भी मजा आएगा जिस पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं।

देखें कैसे शातिर लड़के ने कैसे दिखाई हैवानियत

वायरल वीडियो को @Mariyam_MBD x चैनल से शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, “ट्रैन में नींद का बहाना बनाकर लड़की को छेड़ना पड़ गया भारी लड़की ने वहीं गाल लाल कर दिए। भाई सहाब मौके  का फायदा उठाने की सोच रहे थे क्या लड़की ने सही किया…?” इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की सो रही होती है तभी एक लड़का भी सोने का नाटक करता है। वह अश्लील हरकत करते हुए दिखता है। लड़की को बैड टच करते हुए नजर आता है क्योंकि उसे लगता है कि लड़की नींद में है।

आंख बंद की थी लड़की लेकिन लड़के को इस तरह दिखाई औकात

वहीं इस वायरल वीडियोमें आप देख सकते हैं कि कैसे महिला नींद में होती है लेकिन जब लड़के ने हरकत की तो उसे इस बात का अंदाजा हो गया। उसने जमकर थप्पड़ चलाना शुरु कर दिया। शायद लड़के ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से उसे लड़की चांटे से हमला करने वाली है। वायरल वीडियो में लड़के को जिस तरह से सबक सिखाया गया वह देखकर इंटरनेट यूजर्स लड़की की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। जहां एक यूजर ने कहा ऐसों के साथ यही होना चाहिए तो एक ने कहां जबरदस्त कुटाई हो गई। बहुत सही किया ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए।

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जहां कुछ लोग इसे स्क्रिप्टेड वीडियो बता रहे हैं तो वहीं इस पर 147 000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

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