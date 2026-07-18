Ahmedabad Firecracker Factory Explosion : पटाखा फैक्टरी में लगी भीषण आग से आठ लोगों की मौत, 15 गंभीर रूप से घायल

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद शहर में शनिवार को एक पटाखा फैक्टरी (Firecracker Factory) में भीषण आग लग गई। इस घटना में आठ लोगों की मौत की हो गई है, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद (Ahmedabad) में मेहमदपुरा स्थित टैलेंट पटाखा फैक्टरी (Talent Firecracker Factory) में आग लगी, इसके बाद फैक्टरी में रखे विस्फोटक से धमाके होने लगे, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

Blast at 'Illegal' Firecracker Factory in Ahmedabad; 8 Killed and Several Injuredhttps://t.co/NTGFpTPDGx pic.twitter.com/mURPjrFd6l — DeshGujarat (@DeshGujarat) July 18, 2026

यह हादसा रामोल-गात्राड रोड पर मौजूद फैक्टरी में हुआ। वहीं, इसकी सूचना पर दमकल विभाग की पांच से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ राहत-बचाव में जुट गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।