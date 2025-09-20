बनारस में अधिवक्ता पर पुलिस की बर्बरता पूर्वक की गई कार्रवाई न्यायिक व्यवस्था के विपरीत : मुलायम सिंह यादव 

कानपुर देहात । न्याय व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ अधिवक्ता आज पूरे प्रदेश में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित एवं भयभीत है और इसकी कल्पना आजाद देश में कभी किसी ने नहीं की थी । उक्त विचार मुलायम सिंह यादव एडवोकेट अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात ने जनपद के समस्त अधिवक्ताओं के साथ न्याय कार्य से विरत रहकर बनारस में अधिवक्ता के साथ हुई घटना के विरुद्ध जिला अधिकारी कानपुर देहात और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट देश दीपक को महामहिम राज्यपाल महोदय को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते वक्त व्यक्त किए ।

उन्होंने कहा कि अधिवक्ता और उनके परिवार पर अदालत एवं अदालत के बाहर बिना किसी कारण के प्राण घातक हमले हो रहे हैं अभी हाल ही में बनारस में पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक की गई कार्रवाई को न्यायिक व्यवस्था के गरिमा के विपरीत है । उन्होंने कहा कि कानून के शासन को बनाए रखने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और पुलिस द्वारा बार-बार किए जाने वाला दुर्व्यवहार अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता और सम्मान पर सीधा हमला है और जिसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

ज्ञापन देते समय प्रमुख रूप से महामंत्री घनश्याम सिंह राठौर रमेश चंद्र सिंह गौर धर्मेंद्र सिंह यादव अमित शुक्ला रोहित कुमार शुक्ला उपदेश कुमार यादव वकार अहमद वीरेंद्र सिंह कटियार बृजेंद्र कुमार सिंह चौहान महेंद्र कुमार पाल संतराम सिंह दिनेश संखवार डीके सिंह रजनी पांडे प्रीति त्रिपाठी महेंद्र सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे ।