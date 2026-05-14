पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ अब नहीं रहे भारतीय? जानिए क्या कहती है ताजा रिपोर्ट…

नई दिल्ली। पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ (Punjabi singer-actor Diljit Dosanjh) को लेकर ताजा खबर ने राजनीति में आने की खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। रिपोर्टों पर यकीन किया जाए, तो अब वे भारतीय नागरिक (Indian Citizen) नहीं है। उन्होंने अमेरिकी नागरिकता (US Citizenship) हासिल कर ली है।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) सितंबर 2022 में ई-वीज़ा (E-Visa) पर भारत आए थे, जिससे पता चलता है कि उनके पास ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ़ इंडिया (OCI) कार्ड भी नहीं है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उन्होंने हाल ही में अपने US पासपोर्ट का इस्तेमाल करके भारत की यात्रा की थी।

उसी रिपोर्ट के अनुसार, दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) को पहले ज़ाम्बिया से पासपोर्ट मिला था, लेकिन उनका सबसे हालिया भारतीय पासपोर्ट 2018 (Indian Passport 2018) में मुंबई में जारी किया गया था।

क्या दिलजीत दोसांझ राजनीति में आ रहे हैं?

पेशेवरों, रिटायर्ड नौकरशाहों और सेना के जवानों का एक समूह – ‘जागो पंजाब मंच’ ने कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) से राजनीति में आने का आग्रह किया। उन्होंने दिलजीत को ऐसा नेता बताया जिसकी ज़रूरत ‘आर्थिक तंगी और नशे से जूझ रहे’ पंजाब को है। हालांकि, पंजाबी सिंगर ने इस विचार से पूरी तरह असहमति जताई। उन्होंने X पर लिखा कि “कभी नहीं… मेरा काम मनोरंजन करना है। मैं अपने क्षेत्र में बहुत खुश हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर दिलजीत दोसांझ भविष्य में अपना मन बदलते हैं और औपचारिक रूप से भारतीय राजनीति में आते हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता हासिल करनी होगी।

रिपोर्ट में भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 6 का हवाला देते हुए कहा गया है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिकता हासिल करना चाहता है, उसे निवास संबंधी शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे कि आवेदन करने से पहले कुल 12 साल तक भारत में रहना।

डांसर्स ने दिलजीत दोसांझ के शो से किया किनारा

राजनीति में आने की अटकलों के बीच डांस कम्युनिटी के महिलाओं के एक समूह, ‘मधुबन परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स’ (Madhuban Performing Arts) ने बताया कि उन्होंने दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के शो को छोड़ दिया है। इसके पीछे उन्होंने पेमेंट, कॉस्ट्यूम की ज़रूरतों, बातचीत से जुड़ी दिक्कतों और बड़े परफ़ॉर्मेंस के दौरान डांसर्स के साथ किए जाने वाले बर्ताव को वजह बताया है।

एक Instagram वीडियो में, उन महिलाओं ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ़ एक कॉन्सर्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा है और यह डांस इंडस्ट्री के अंदर की व्यापक समस्याओं को दिखाता है। उनके बयानों ने अब ऑनलाइन दुनिया में सही बर्ताव, सुरक्षित काम की जगहों और पर्दे के पीछे काम करने वाले कलाकारों के प्रति सम्मान के बारे में एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

वीडियो की शुरुआत में, उन महिलाओं में से एक सीधे तौर पर डांस कम्युनिटी को संबोधित करती है और बताती है कि उनके ग्रुप ने शो छोड़ने का फ़ैसला क्यों किया? वह कहती हैं कि “प्यारी डांस कम्युनिटी, हमने अभी-अभी दिलजीत का शो छोड़ दिया है और इसकी वजह यह है। यह सच में सिर्फ़ एक शो या एक कलाकार के बारे में नहीं है, बल्कि यह डांस कम्युनिटी की भलाई के लिए है।

वह आगे बताती है कि घटिया मानकों को स्वीकार करने से लंबे समय में डांसरों का ही नुकसान होता है और जब हम ऐसे मानकों को स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे काम के स्तर से नीचे होते हैं, तो हम अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाते हैं। हालात बस और भी ज़्यादा खराब होते जाएंगे, और अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आवाज़ उठाने का समय आ गया है।